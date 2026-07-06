Danas je, u Fondu PIO, održan radni sastanak predstavnika Fonda i Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije, posvećen sprečavanju zloupotreba penzionera od strane privrednih subjekata i nesavesnih prodavaca koji dovode korisnike u zabludu prilikom prodaje robe i usluga. Cilj sastanka je jačanje saradnje institucija kako bi se predupredile prevare, sankcionisali odgovorni i obezbedila veća zaštita penzionera, navodi se u saopštenju Fonda PIO.

Iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine istakli su da su preko brojnih predstavki i pritužbi upoznati sa činjenicom da su građani prevareni od strane pojedinih prodavaca, koji ih dovode u zabludu i prodaju im uglavnom nepotrebnu robu po izuzetno visokoj ceni. S obzirom na činjenicu da su najčešće žrtve prevare stariji građani, odnosno penzioneri, smatra se važnim da razmeni informacije sa Fondom PIO i eventualno da se zajednički iznađu rešenja i predupredi prevara.

Iz fonda PIO ističu da su primali učestale primedbe od strane korisnika penzija zbog prevarnih radnji preduzetih na području većeg broja filijala Fonda od strane pojedinih privrednih subjekata. Radi zaštite penzionera koji su naknadno obaveštavali Fond da oni ne žele tu robu, da nisu znali kolika je cena, da im obustave na penziji ugrožavaju egzistenciju i slično, Fond je preduzeo konkretne mere i to raskid ugovora o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektima i podnošenje krivičnih prijava u slučajevima falsifikovanih administrativnih zabrana, uz kontinuirano informisanje javnosti i upozoravanje korisnika penzija da budu obazrivi kada potpisuju ugovore i izjave o administrativnoj zabrani radi plaćanja kupljene robe i usluga. Fond je u zakonskoj obavezi da postupi po uredno popunjenoj i potpisanoj izjavi, kojom ga korisnik penzije ovlašćuje da na njegovu penziju stavi administrativnu zabranu u korist određenog privrednog subjekta.

Sa zajedničkog sastanka predstavnika Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine i Republičkog fonda PIO poslat je apel svim penzionerima da budu oprezni prema raznim ponudama robe i usluga i da svaki pokušaj obmane prijave nadležnim institucijama.

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