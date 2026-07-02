"Policijski službenici su identifikovali lice inicijala S.H. koje se prilikom preduzimanja zakonom propisanih mera i radnji oglušilo o zakonito naređenje policijskog službenika, nakon čega je lišeno slobode, a predmetna zastava je uz potvrdu oduzeta", navodi se u saopštenju koje je prenela RTRS.

Ističe se da je postupanje policijskih službenika neovlašćeno snimao i fotografisao N.S. sa područja opštine Maglaj u Federaciji BiH, nakon čega su snimci objavljeni na društvenim mrežama i internet portalima, kao i da je o tome obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je navedeno kvalifikovao kao krivično delo neovlašćeno fotografisanje.

Predsednik Skupštine boračke organizacije Doboja Petar Tubić izjavio je da je cilj isticanja ratnih zastava tzv. Armije BiH provokacija.

"Ni u ratu nije bila zastava celokupne BiH, nego onog dela BiH koji je proterao srpski narod iz doline Bosne i svih krajeva koji su sad trenutno pod Federacijom", naveo je Tubić.

Ratne zastave takozvane Armije BiH umesto navijačkih obeležja postale su način za navijanje pojedinaca pred utakmice reprezentacije, navodi RTRS, podsećajući da se pre sedam dana na društvenim mrežama pojavio šokantan snimak, na kojem grupa ekstremista, uz uvrede, psovke i povike "Alah ekber" pali srpsku trobojku.