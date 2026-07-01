Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini zvanično je danas odbacila odluku kojom se Luis Krišok imenuje za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH.

Iz ruske Ambasade u BiH nakon imenovanja Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH je saopšteno da Rusija ostaje dosledna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Saveta bezbednosti UN.

"Rusija nema nikakve veze sa sastankom Upravnog odbora Saveta za provođenje mira u BiH održanim juče u Sarajevu, niti sa odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika", saopštili su iz Ambasade, prenosi Sputnjik.

U saopštenju se dodaje da je Rusija jedan od garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma i da zadržava članstvo u Upravnom odboru Saveta za sprovođenje mira (PIK-a).

"Obustava naših aktivnosti u ovom telu je posledica našeg neslaganja sa načinom "izbora" gospodina Kristijana Šmita i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik", poručili su iz Ambasade Rusije u BiH.

Zemlje EU i SAD se ni na jučerašnjoj sednici Upravnog odbora PIK-a nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog.