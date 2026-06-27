Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske, uz povike "Alahu ekber" i psovkePrema navodima medija, prenosi RTRS, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Republike Srpske i FBiH, u blizini Darive.

Na snimku koji je objavila i RTRS, vidi se kako mladići uklanjaju zastavu, a potom je pale, što je, kako navodi javni servis RS, izazvalo brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta reagovao je danas na video-snimak koji se pojavio na društvenim mrežama na kojem grupa huligana pali zastavu Republike Srpske uz povike "Alahu ekber", rekavši da je to jedan u nizu zločina iz mržnje bošnjačkih šovinista, i apelovao na nadležne institucije da počinioce kazne u skladu sa zakonom.

"To je opasan čin protiv mira, Republike Srpske i srpskog naroda kojim se dodatno produbljuju podele, širi nepoverenje i podižu tenzije između dva naroda", rekao je Linta, navodi se u saopštenju Saveza Srba iz regiona.

On je čin ocenio kao "bezumnu provokaciju" i naveo da u pitanju nije izolovan incident, već posledica, kako je rekao, konstantne i smišljene satanizacije Republike Srpske i upornog ponavljanja lažnih narativa bošnjačkih političara o Srbiji, Srpskoj i Srbima kao krivcima za ratove, zločincima i agresorima.

"Međunarodna zajednica ima veliku odgovornost i obavezu da pošalje snažnu poruku političkom Sarajevu da najoštrije osude pomenuti zločin iz mržnje i da nadležne institucije hitno pronađu naredbodavce i počinioce ovog varvarskog čina i kazne ih u skladu sa zakonom", rekao je Linta.

Na društvenim mrežama se juče pojavio video-snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske, koja je bila postavljena uz entitetsku liniju između Republike Srpske i Federacije BiH, u blizini Darive, uz povike "Alahu ekber" (Bog je najveći) i psovke.

Predsednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je juče da je povodom ovog incidenta podeo krivičnu prijavu nadležnim tužilaštvima i policiji.