Uoči 36. samita šefova država i vlada NATO koji će biti održan u Ankari, pojačane su mere bezbednosti oko i u hotelima u kojima se očekuje da će lideri i delegacije odsesti.

Intenzivne pripreme za samit su u toku na mestima održavanja sastanaka, aerodromima, protokolarnim rutama i smeštajnim punktovima u glavnom gradu Turske, objavila je agencija Anadolija.

Policijski timovi su raspoređeni u područjima u kojima se nalaze hoteli koji će ugostiti strane šefove država i vlada, i delegacije, a na nekim mestima su postavljene i bezbednosne barijere.

Ojačane su i mere bezbednosti oko hotela u blizini ambasade Sejdinjenih Država u Ankari, gde se očekuje da će boraviti američki predsednik Donald Tramp.

Policijske ekipe su postavile kontrolne punktove u području gde se nalazi hotel.

Kao deo bezbednosnih mera, uspostavljeni su i kontrolni punktovi u delovima hotela gde se očekuje da će boraviti drugi članovi stranih delegacija.

Ekipe hitne pomoći i vatrogasci su takođe u pripravnosti na tim kontrolnim punktovima.

Sutra u Ankari počinje dvodnevni samit NATO-a na kojem će prisutvovati lideri 32 države članice Alijanse.Kako su saopštile turske vlasti, lideri će tokom samita razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrambenih kapaciteta NATO, evropsko-atlantskoj bezbednosti, povećanju izdvajanja za odbranu, budućim strateškim ciljevima Alijanse, kao i o regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima.

Na dnevnom redu samita biće reči i o ratu u Ukrajini, kao i o razvoju situacije na južnom krilu Alijanse.



(Tanjug)