Više od 1.000 Palestinaca ubijeno je u Gazi od prekida vatre postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u oktobru prošle godine, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja u enklavi.

Prema podacima tog ministarstva, ukupan broj žrtava od početka primirja dostigao je 1.008, nakon što su u poslednjem izraelskom napadu na vozilo u gradu Gaza ubijene tri osobe, preneo je Rojters.

Lekari navode da je vozilo pogođeno na glavnom putu Omar Al-Mohtar, a izraelska vojska za sada nije komentarisala incident. Izrael je saopštio da su njegove operacije usmerene na sprečavanje neposrednih napada Hamasa i drugih militantnih grupa.

Prema navodima Rojtersa, Izrael i Hamas i dalje su u zastoju u vezi sa sprovođenjem naredne faze plana za Gazu, koji uključuje razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga.

Izraelske trupe i dalje kontrolišu više od 60 odsto teritorije Gaze, dok je većina stanovništva raseljena i živi u improvizovanim kampovima ili oštećenim objektima duž obale.