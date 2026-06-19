Visoki izraelski zvaničnik izjavio je danas da između Izraela i libanske militantne grupe Hezbolah postoji prekid vatre, pod uslovom da Hezbolah ne napadne Izrael.

"U suprotnom smo ponovo u ratnom stanju", rekao je neimenovani zvaničnik za Rojters.

On je, takođe, naveo da će Izrael da zadrži svoje snage u južnom Libanu, gde je zauzeo područje duž severne granice Izraela.

Prethodno je jedan visoki američki zvaničnik rekao za Rojters da su Izrael i Hezbolah postigli dogovor o prekidu vatre koji bi trebalo da stupi na snagu danas u 16 časova po lokalnom vremenu.

"Hezbolah i Izrael su se složili oko prekida vatre. Razumemo da su nakon razmene vatre ranije danas, Izrael i Hezbolah sada u prekidu vatre", rekao je on.

Dodao je da su pregovarači SAD i Katara postigli dogovor uz pomoć Irana.

Iako memorandum o razumevanju postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje i obustava ofanzivnih dejstava u Libanu, Izraelske odbrambene snage (IDF) su danas nastavile operacije usmerene na pripadnike i infrastrukturu na jugu zemlje.

Najmanje četiri pripadnika IDF poginula su tokom noći u napadu Hezbolaha, navela je izraelska vojska.