Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su ubile komandanta palestinske militantne grupe Hamas koji je predstavljao pretnju izraelskim trupama u južnom delu Pojasa Gaze.

U saopštenju se navodi da je juče u napadu na jugu Gaze ubijen je Adel Džihad Mohamed Asfur, komandant jedinice u vojnom krilu Hamasa, prenosi Tajms of Izrael.

IDF navodi da je tokom rata u okupranoj palestinskoj enklavi Asfur unapredio snajperske i bombaške napade na izraelske trupe, kao i da je, napredujući u hijerarhiji Hamasa, radio na obnovi kapaciteta te palestinske militantne grupe.

"Asfur je predstavljao pretnju snagama IDF koje su delovale u Pojasu Gaze i on je eliminisan u vazdušnom napadu", kaže se u saopštenju IDF, prenosi Tanjug.

Podestimo, Izraelska vojska saopštila je ranije da je likvidirala četiri operativca Hamasa u prošlonedeljnim borbama u Pojasu Gaze.

Vojska je navela da je identifikovala dvojicu protivtenkovskih operativaca, komandanta voda i snajperistu.

Hoće li se rat nastaviti?

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poslednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sada nije doneo odluku o pokretanju nove vojne kampanje, objavio je list Volstrit džurnal. Prema navodima američkog lista, Tramp je od najviših vojnih zvaničnika dobio više predloga za nastavak operacija s ciljem da se, kako je navedeno, "posao dovrši". Ipak, američki predsednik smatra da bi obnavljanje sukoba moglo da ugrozi izglede za diplomatsko rešenje i dogovor o obustavljanju iranskog nuklearnog programa. List navodi i da je Tramp spreman da omogući nastavak posrednih pregovora sa Iranom, koji se uz posredovanje Katara vode do isteka roka od 60 dana, 18. avgusta. Istovremeno, američka administracija je, prema istom izvoru, spremna da nastavi sa ograničenim napadima na iranske ciljeve ako Teheran prekrši uslove privremenog sporazuma, što se, kako se navodi, već više puta dogodilo.

BONUS VIDEO