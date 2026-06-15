Izraelska vojska neće se povući iz južnog Libana, delova Sirije i Pojasa Gaze, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu, navodeći da je reč o "bezbednosnim zonama" i da će vojska u njima ostati "koliko god bude potrebno".

Govoreći na konferenciji za novinare, Netanjahu je rekao da je Izrael pobedio Iran, poručivši da će ta pobeda "trajati generacijama", javlja Harec.

"Iran je jurio ka nuklearnom oružju. Da nismo delovali u vreme kada jesmo i sa snagom kojom smo delovali, takođe sa nekoliko drugih zemalja, a kasnije u istorijskoj saradnji sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i američkom vojskom, Iran bi već imao atomske bombe", rekao je Netanjahu.

Dodao je da "borba nije gotova" i da Izrael mora da "nastavi da stražari" protiv Irana i njegovih saveznika u Libanu i Pojasu Gaze.

Na pitanje novinara o njegovom odnosu sa Trampom, Netanjahu je rekao dase često slažu ali i sa postoje slučajevi kada nije tako.

"Često se slažemo, a postoje i slučajevi kada se manje slažemo. Ja sam odgovoran za bezbednosne interese Izraela, insistiram na njima. To zahteva mnogo iskustva", rekao je Netanjahu.

Kao primer toga da se suprotstavlja pritiscima SAD i Irana da povuče vojsku, on je naveo izraelsko vojno prisustvo u južnom Libanu.

"Izrael je ubio skoro svakoga ko je bio tamo u strašnom masakru 7. oktobra (2023). Uništili smo hiljade terorista i bezbroj terorističkih infrastruktura. Vratili smo sve naše taoce iz Gaze, do poslednjeg", rekao je on.