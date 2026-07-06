Crnogorski voditelj Božo Dobriša ugostio je pevačicu Daru Bubamaru, koju je tom prilikom upitao za emotivni život, ali i planove poput udaje i prinove.

Folkerka je već neko vreme u srećnoj je vezi sa 20 godina mlađim dečkom sa kojim uživa punim plućima. Njih dvoje su se nedavno vratili sa letovanja, a ona je sada zaintrigirala na temu trudnoće.

Dara je, naime, u razgovoru sa Božom Dobrišom spomenula da joj kasni ciklus, a kada ju je on upitao da li je možda trudna, samo se zagonetno osmehnula.

- Jel ste pričali o svadbi? - upitao je voditelj.

- Pa ne znam - odgovorila je Dara, a voditelj je dodao:

- Daro, možda se i ti udaš ovog leta, nikad se ne zna.

- Kasni mi u PMS-u, rekla je pevačica, a voditelj se nadovezao:

- Daro, da nisi trudna crna Daro?

- Jao, Bože šta ja pričam - zaključila je pevačica.

Započeli zajednički život

Pevačica je nedavno predah od napornog radnog vikenda potražila i na Sardiniji, luksuznom italijanskom ostrvu.

Inače, Dara Bubamara je nedavno u javnosti pokazala svog novog, mlađeg dečka, koji ju je dopratio na snimanje emisije gde su pred svima razmenili sočan poljubac.

- Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne krijemo, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana - otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život ističući da njen partner "vozi njihov auto".



Kako je navela, on je ranije živeo u Dubaiju, a sada je otvorio svoju firmu. Na šaljiva pitanja o njihovom intimnom odnosu i izjavi kod Bake Praseta o tome "kako njen dečko izdržava od 4 do 7", Dara Bubamara je kratko sa osmehom poručila: "Mi uživamo svaki dan". Dara se dotakla i teme proširenja porodice sa novim izabranikom, rekavši da "Bog sve diktira", baš kao i sve ostale situacije u njenom životu.

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