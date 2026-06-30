Izraelska vojska saopštila je danas da je u vazdušnom napadu u centralnom delu Pojasa Gaze ubijen komandir voda elitnih snaga palestinskog Islamskog džihada Ali Kaid Mohamed Stitan, za koga tvrdi da je učestvovao u napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su da je Stitan poginuo u jučerašnjem preciznom vazdušnom udaru u centralnom delu Pojasa Gaze, preneo je Tajms of Izrael.

Prema tvrdnjama IDF-a, Stitan je kao komandir elitnih snaga Islamskog džihada učestvovao u upadu na teritoriju Izraela tokom napada 7. oktobra 2023. godine.

Izraelska vojska tvrdi da je tokom rata, kao i u poslednjem periodu, učestvovao u planiranju napada na izraelske vojnike i civile, zbog čega je, kako navodi, predstavljao bezbednosnu pretnju i bio meta vazdušnog udara.

Izraelska vojska navodi da je poslednjih meseci intenzivirala napade na pripadnike palestinskih oružanih grupa u Pojasu Gaze, uključujući osobe za koje tvrdi da su učestvovale u napadu 7. oktobra 2023. godine, uz obrazloženje da predstavljaju pretnju izraelskim snagama.