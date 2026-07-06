Dok su u Iranu u toku pogrebne ceremonije za bivšeg iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija, Kac se zavetovao da će se Izrael osvetiti svakom narednom iranskom lideru koji pokuša da naudi Izraelu, prenosi Tajms of Izrael.

"Hamnei je ubijen u izraelskom vazdušnom udaru jer je pokrenuo i rukovodio planovima za uništenje Izraela. Atentator je ubijen. Svaki iranski lider koji pokuša ponovo da sprovede planove za uništenje Izraela takođe će biti osujećen", poručio je Kac.

On je ocenio da su pozivi na osvetu predsedniku SAD Donaldu Trampu koje upućuju učesnici u pogrebnim ceremonijama u Iranu "sramota koja ukazuje na pravu prirodu režima ajatolaha".

Kac je rekao da iako je američko-izraelski rat protiv Irana uklonio neposrednu pretnju uništenja Izraela i značajno urušio strateške kapacitete Irana, Izrael ostaje u pripravnosti i spreman je da se ponovo brani sam u bilo kom trenutku i od bilo kakve pretnje.