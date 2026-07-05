Američki predsednik Donald Tramp sastaće se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim tokom samita NATO u Turskoj, kako bi se ponovo pokrenuo pritisak da se okonča rat u Ukrajini, izjavio je danas visoki američki zvaničnik za Rojters.

Visoki zvaničnik, koji je govorio pod okriljem anonimnosti, rekao je da će se Tramp sastati sa Zelenskim u sredu, 8. jula u Ankari, kako bi razgovarali o tome "kako može da se okonča rat".

"Bojno polje je očigledno zamrznuto u poslednjih nekoliko meseci i nijedna strana ne postiže veliki napredak. Predsednik oseća pravu potrebu da pokuša da ovo zaustavi", rekao je zvaničnik.

On je kazao i da će Tramp na samitu NATO pozvati saveznike da povećaju svoje izdatke za odbranu.

Tramp bi trebalo da stigne na samit NATO u Ankari u utorak, 7. jula a njegov prvi sastanak biće sa domaćinom samita, turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Kako je saopštila Bela kuća, Tramp će se na samitu NATO sastati i sa sirijskim predsednikom Ahmedom el Šarom, nakon čega će održati konferenciju za novinare, prenosi Tanjug.

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