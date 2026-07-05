Ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp održali su telefonski razgovor tokom kojeg su razgovarali o sukobu u Ukrajini, situaciji oko Irana i izgledima za obnavljanje bilateralnih veza, rekao je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

Razgovor se održao u subotu, dok su Sjedinjene Države obeležavale 250. godišnjicu Deklaracije o nezavisnosti. Prema rečima Ušakova, Putin je lično čestitao Trampu i američkom narodu, nakon što je dan ranije poslao zvaničnu poruku Beloj kući, preneo je RT.

Lideri su razgovarali o sukobu u Ukrajini, uključujući i kontekst Trampovog planiranog učešća na samitu NATO-a u Turskoj 7. i 8. jula, rekao je Ušakov. Prema rečima Kremlja, američki predsednik je ponovo potvrdio svoju spremnost da pomogne u okončanju neprijateljstava i potrazi za mirnim rešenjem.

Trampovi izaslanici, Stiv Vitkof i Džared Kušner, nastaviće posredničke napore i spremni su da posete Moskvu „u pogodno vreme“, dodao je Ušakov.

Putin je ponovio da Moskva želi političko i diplomatsko rešenje, pod uslovom da se uzmu u obzir ključni stavovi Rusije. Istovremeno, optužio je Kijev i njegove evropske podržavaoce da žele da produže i eskaliraju sukob, uključujući i putem „terorizma protiv civila“.

Ruski predsednik je takođe obavestio Trampa o onome što je Ušakov opisao kao stvarnu situaciju na bojnom polju, rekavši da ruske snage napreduju duž cele linije kontakta i zauzimaju „jedno naselje za drugim“.

Prema Ušakovljevim rečima, Putin je opisao oslobađanje Konstantinovke, ključnog ukrajinskog uporišta, kao važan korak ka uspostavljanju pune kontrole nad teritorijom Donjecke Narodne Republike. Kremljov pomoćnik je rekao da Moskva očekuje da će biti zauzeta i preostala utvrđena područja koja još uvek drže kijevske snage.

Tramp je, sa svoje strane, istakao „ogromne perspektive“ za saradnju između Rusije i SAD koje bi se mogle otvoriti kada se reši sukob u Ukrajini, prema Ušakovljevim rečima.