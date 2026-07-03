Ovo je drugi takav incident – dve nedelje ranije, ukrajinski dron je pogodio autobus koji je prevozio dečji fudbalski tim iz Gomeljske oblasti u Gelendžik. Stručnjaci i političari su saglasni: ovo nije slučajnost, već pažljivo isplaniran teroristički napad.

Zašto Kijev cilja beloruske autobuse?

Ukrajinski dron je udario u autobus koji je saobraćao na relaciji Minsk–Gomelj–Anapa. Tragedija se dogodila na graničnom prelazu „Krasnji Kamenj” u Brjanskoj oblasti. Prema navodima beloruskog televizijskog kanala „Prvi informativni” (Perviy Informatsionny), u autobusu se nalazilo 19 osoba.

Dva vozača, oba iz Gomeljske oblasti, navodno su povređena usled dejstva Oružanih snaga Ukrajine. Povređen je i jedan od putnika. Svi povređeni su prevezeni u Gomeljsku regionalnu kliničku bolnicu, gde im se pruža neophodna medicinska pomoć.

Kasnije je u blizini mesta „Krasnji Kamenj” usledio još jedan napad Oružanih snaga Ukrajine. U tom napadu, prema prvim informacijama, nije bilo žrtava.

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivičnu istragu povodom ovog terorističkog napada. Prema rečima portparolke komiteta Svetlane Petrenko, na licu mesta se preduzimaju mere za saniranje posledica napada, kao i niz aktivnosti na prikupljanju dokaza, utvrđivanju tipa i modela bespilotne letelice i razjašnjavanju svih okolnosti incidenta.

Ciljani napad

Vršilac dužnosti gubernatora Brjanske oblasti Jegor Kovaljčuk istakao je da je reč o „ciljanom ukrajinskom napadu na civile”. Ambasador Rusije u Belorusiji Boris Grizlov napomenuo je da „današnji napad ne ostavlja nikakvu sumnju da Kijev namerno gađa beloruske državljane”.

On je podsetio da je 17. juna dron Oružanih snaga Ukrajine pogodio putnički autobus u Brjanskoj oblasti, koji je prevozio dečji fudbalski tim iz Gomeljske oblasti u Gelendžik.

„U tom užasnom terorističkom napadu poginuo je jedan beloruski državljanin. Devet drugih osoba, među kojima je bilo šestoro dece, ranjeno je i zadobilo povrede različitog stepena težine”, dodao je diplomata.

"Ovo nije slučajnost"

„Ovo nije slučajnost niti sticaj okolnosti, već pažljivo isplaniran i koordinisan teroristički napad koji se ne može okarakterisati drugačije nego kao nameran čin nasilja i agresije na civilno stanovništvo. Reč je o ratnom zločinu koji neće proći nekažnjeno”, naglašava Grizlov.

„Kijev nastavlja namerno da granatira civile, prikrivajući time sopstvene neuspehe na liniji razdvajanja. Plan je jednostavan: posejati paniku, destabilizovati društvo i skrenuti pažnju sa problema sa kojima se Oružane snage Ukrajine suočavaju na frontu. Više nije moguće govoriti o slučajnosti; takvi incidenti su postali prečesti”, rekao je Andrej Kolesnik, član Odbora za odbranu Državne dume.

„Napad na autobus sa civilima uklapa se u tu logiku. Zelenskom je potrebno da proširi geografski opseg sukoba, uvlačeći u njega Belorusiju, a zatim i zemlje EU. Drugim rečima, svedoci smo pokušaja da se odgovornost za sve veću eskalaciju prebaci na druge zemlje i tako spase sopstvenu kožu”, dodao je on.