Beloruske vlasti uputile su građanima apel da se uzdrže od putovanja u Rusiju dok traje rat, naročito u pogranična područja.

Upozorenje je usledilo nakon što su tri državljana Belorusije povređena u napadu dronom na autobus u ruskoj Brjanskoj oblasti, u blizini graničnog prelaza Krasni Kamen.

Prema saopštenju beloruskog Ministarstva zdravlja, povređena su dva vozača i jedan putnik. Nakon incidenta prebačeni su u Belorusiju, gde će biti zbrinuti u Regionalnoj kliničkoj bolnici u Gomelju.

"Niko ne može da garantuje bezbednost"

Državni sekretar Saveta bezbednosti Belorusije Aleksander Volfovič izjavio je da vlasti već duže vreme upozoravaju građane da ne putuju u Rusiju zbog bezbednosnih rizika.

– Predsednik je više puta govorio: poštovani Belorusi, uzdržite se od putovanja u Rusiju, naročito u pogranična područja. Tamo svakodnevno padaju dronovi i događaju se ovakvi incidenti – rekao je Volfovič.

On je dodao da autobus koji je pogođen nije bio deo organizovanog turističkog aranžmana, već da su putnici privatno krenuli ka Anapi na Crnom moru.

– Ideja da se ode na odmor je dobra, ali putujući tamo ljudi se nesumnjivo izlažu velikoj opasnosti. Takvu bezbednost danas ne može da garantuje nijedna turistička agencija – poručio je Volfovič.

Poziv građanima da odmor provedu u Belorusiji

Volfovič je pozvao građane da turističke destinacije potraže u Belorusiji, navodeći da zemlja raspolaže brojnim jezerima, rekama, šumama i drugim prirodnim atrakcijama pogodnim za odmor.

Beloruske vlasti procenjuju da ratna dešavanja u pograničnim oblastima Rusije predstavljaju povećan bezbednosni rizik za civile i zbog toga savetuju građanima da izbegavaju putovanja u ta područja.

Pogranični regioni Rusije poslednjih meseci sve češće su izloženi napadima dronovima i drugim incidentima povezanim sa ratom u Ukrajini, zbog čega pojedine države upozoravaju svoje građane na moguće opasnosti prilikom putovanja.

Izvor: Beloruski Savet bezbednosti, Ministarstvo zdravlja Belorusije