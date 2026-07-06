Na odmoru je često teško odoleti lokalnim specijalitetima, posebno kada su u pitanju ukusna jela u Turskoj, jednoj od najposećenijih destinacija među turistima iz Srbije.

Ipak, lekari upozoravaju da nepažljiv izbor hrane i pića može dovesti do ozbiljnih stomačnih tegoba koje mogu potpuno pokvariti letovanje.

Dr Pjotr Kajfaš, specijalista za zarazne bolesti i tropsku medicinu iz LUX MED grupe, za Medonet je objasnio koje namirnice je najbolje izbegavati tokom boravka u Turskoj.

Koju hranu treba izbegavati u Turskoj?

Prema savetima stručnjaka, tokom putovanja treba biti posebno oprezan sa sledećim namirnicama:

sirove povrćne salate

jogurti i sladoled

sirovo ili polusirovo meso

sirova ili nedovoljno termički obrađena riba i plodovi mora

Sirovo povrće može biti nedovoljno oprano, pa na njemu mogu ostati mikroorganizmi koji izazivaju infekcije.

Mlečni proizvodi poput jogurta i sladoleda kod osetljivih osoba mogu izazvati probavne smetnje, dok su sirovo meso i riba rizični ako nisu adekvatno termički obrađeni.

Poseban oprez savetuje se i kada su u pitanju plodovi mora, jer mnogi turisti nisu navikli na njihovu čestu konzumaciju i ne znaju da prepoznaju svežinu proizvoda.

Ulična hrana i „sultanova osveta“

Stručnjaci savetuju da se izbegava hrana sa neproverenih uličnih tezgi, naročito ako niste sigurni u higijenske uslove pripreme.

Nepridržavanje osnovnih pravila ishrane u inostranstvu može dovesti do stanja poznatog kao „sultanova osveta“ – akutnih stomačnih tegoba, uključujući dijareju, mučninu i povraćanje, koje mogu ozbiljno poremetiti odmor.

U izboru restorana preporučuje se oslanjanje na proverene lokacije ili preporuke lokalnog stanovništva.

Šta ne piti u Turskoj?

Nisu samo hrana već i pića potencijalni rizik tokom putovanja.

Stručnjaci savetuju da se koristi flaširana voda, pa čak i za ispiranje usta nakon pranja zuba, kako bi se smanjio rizik od infekcija.

Poseban oprez potreban je i sa:

napicima sa ledom

alkoholnim koktelima sa ledom

Problem je u tome što se ne može znati da li je led napravljen od bezbedne vode.

Saveti za bezbedniji odmor

Ako želite bezbrižno letovanje u Turskoj, birajte termički obrađenu hranu, proverene restorane i flaširanu vodu.

Uz malo opreza pri izboru hrane i pića, rizik od stomačnih problema može se značajno smanjiti, a odmor ostati ono što i treba da bude – opuštanje i uživanje.