Intesa Sanpaolo, međunarodna bankarska grupacija u okviru koje posluje Banca Intesa, ulazi u novu fazu internacionalnog razvoja u oblasti upravljanja imovinom i njene zaštite pokretanjem prepoznatljivog savetodavnog modela u svojim bankama na tržištima u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Egiptu. Ovaj model inspirisan je najboljim praksama kompanije Fideuram, koja je uspostavila savremeni model finansijskog savetovanja u Italiji i koja je duže od 50 godina reper u oblasti upravljanja imovinom i privatnog bankarstva.

Kao što je najavljeno kroz kampanju za repozicioniranje brenda „Računajte na pravi savet“, novi pristup zasnovan je na personalizovanom savetovanju, dugoročnim odnosima sa klijentima i većoj operativnoj fleksibilnosti, što predstavlja još jedan korak u sprovođenju Biznis plana za period 2026–2029, koji je predstavio generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo Karlo Mesina (Carlo Messina).

Novi model je pokrenut kroz inicijalnu mrežu finansijskih savetnika koja već posluje u Slovačkoj i Mađarskoj, a postepeno će biti proširen i na druge zemlje: Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Rumuniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Moldaviju, Ukrajinu, Češku Republiku i Egipat. Cilj je da se do kraja Biznis plana oformi mreža od približno 1.200 finansijskih savetnika i 2.500 menadžera za odnose sa klijentima, koji će pružati usluge za oko milion affluent klijenata.

„Pokretanje mreže finansijskih savetnika predstavlja još jedan korak napred u strateškom razvoju naših međunarodnih banaka koji jača njihovu ulogu kao pokretača rasta Grupe izvan Italije. Ovaj proces je nedavno podržan kampanjom „Računajte na pravi savet“, koja dodatno potvrđuje liderstvo Intesa Sanpaolo u oblasti upravljanja imovinom i njene zaštite i na inostranim tržištima, zahvaljujući bliskoj saradnji sa Divizijama za upravljanje imovinom koje predvodi Tomazo Korkos (Tommaso Corcos)“, izjavila je Paola Papanikolau (Paola Papanicolaou), direktorka Divizije međunarodnih banaka Intesa Sanpaolo. „Naš cilj je da dodatno unapredimo nivo usluge i personalizacije u zemljama Centralne i Istočne Evrope i u Egiptu, oslanjajući se na ekspertizu lokalnih distributivnih mreža i podržavajući klijente u donošenju finansijskih odluka kao pouzdan partner, sposoban da pruži jasne, odgovorne i prilagođene savete u okviru snažnih i dugoročnih odnosa“, dodala je Papanikolau.

Inicijativa će se oslanjati na napredne tehnološke platforme, kao što je BlackRock Aladdin Wealth, i sofisticirane modele analize rizika, sa ciljem da se klijentima pruži efikasna podrška u različitim tržišnim uslovima. Finansijski savetnici će moći da ponude usluge koje još bolje prate potrebe klijenata zahvaljujući većoj fleksibilnosti u pogledu lokacije i radnog vremena, kombinujući sposobnosti i znanje lokalnih banaka sa snagom velike međunarodne grupe kakva je Intesa Sanpaolo. Ponuda će obuhvatiti inovativna investiciona i savetodavna rešenja, kao i rešenja za finansijsku zaštitu, uz podršku ekspertize kompanija Grupe, uključujući Eurizon i Intesa Sanpaolo Assicurazioni, kao i strateška partnerstva sa vodećim međunarodnim kompanijama za upravljanje imovinom i njenu zaštitu.