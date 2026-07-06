Sedmi jul donosi dan u kojem će smirenost, pažnja prema detaljima i spremnost da pustite ono što više nema smisla odlučivati o ishodu mnogih situacija. Neko će morati jasno da postavi granice, dok će drugi shvatiti da je vreme da prestanu da forsiraju stvari koje ne mogu da kontrolišu.

Dan je odličan za razgovore koje dugo odlažete, završavanje sitnih obaveza i iskren pogled na sopstvene želje. Ne obećavajte više nego što možete da ispunite i ne mešajte trenutne emocije sa konačnim odlukama. Što budete iskreniji prema sebi, lakše ćete izabrati pravi put.

Ovan - Vitez štapova

Danas želite sve odmah. Vitez štapova donosi nalet energije, želju za promenama i akcijom.

Na poslu preuzmite inicijativu, pregovarajte i iznesite nove ideje, ali pazite da se ne rasplinete na više strana. U ljubavi vas očekuje razgovor pun emocija, ali ne očekujte da druga strana odmah donese odluku.

Sa novcem budite oprezni i ne donosite odluke pod naletom uzbuđenja. Veče iskoristite da usporite i izbegnete rasprave koje nikuda ne vode.

Bik - Kraljica pentakla

Dan je idealan da vratite osećaj sigurnosti i reda u život.

Na poslu se bavite planovima, papirima i obavezama koje traže strpljenje. U ljubavi dela danas vrede više od velikih reči. Pomozite dragoj osobi, ali ne zaboravite ni sebe.

Novac trošite racionalno. Posvetite se domu, zdravlju i sitnicama koje donose osećaj stabilnosti.

Blizanci - Petica mačeva

Neko će pokušati da vas uvuče u raspravu.

Na poslu ne odgovarajte na provokacije i sačuvajte miran ton. U ljubavi ne vraćajte stare zamerke samo da biste dokazali da ste u pravu.

Finansijske odluke donosite sami ili uz pomoć osobe kojoj potpuno verujete. Ne trošite energiju na sukobe koji ništa neće promeniti.

Rak - Desetka pentakla

Porodica, sigurnost i zajednički planovi danas dolaze u prvi plan.

Na poslu gradite stabilne temelje umesto da jurite brze rezultate. U ljubavi razgovarajte o budućnosti, zajedničkim planovima i finansijama.

Sa novcem budite praktični. Dan je odličan za sređivanje doma i jačanje porodičnih odnosa.

Lav - Osmica pehara

Vreme je da priznate sebi da vas jedna situacija više ne ispunjava.

Na poslu razmislite da li vas stari način rada i dalje vodi tamo gde želite. U ljubavi nemojte nestajati bez objašnjenja – iskren razgovor je mnogo bolje rešenje.

Ne pokušavajte da popravite raspoloženje kupovinom. Oslobodite se svega što vas opterećuje kako biste napravili mesto za nešto bolje.

Devica - As pehara

Pred vama je lep dan ispunjen prijatnim vestima i lepim emocijama.

Na poslu će vam koristiti kreativnost i dobra komunikacija. U ljubavi recite ono što dugo prećutkujete, ali ne zaboravite svoje granice.

Ne trošite novac zbog trenutnog raspoloženja. Dan provedite uz šetnju, muziku ili ljude koji vam prijaju.

Vaga - Car

Došlo je vreme da donesete ozbiljnu odluku.

Na poslu uvodite red, planirajte i ne preuzimajte tuđe obaveze. U ljubavi budite oslonac partneru, ali nemojte pokušavati da kontrolišete sve.

Izbegavajte impulsivne kupovine. Jasne granice danas će vam doneti mir.

Škorpija - Šest štapova

Vaš trud konačno dolazi do izražaja.

Na poslu vas očekuju pohvale ili uspešan završetak važnog zadatka. U ljubavi stiže lep znak pažnje ili razgovor koji vraća poverenje.

Nemojte sav novac potrošiti na proslavu uspeha. Prihvatite priznanje bez lažne skromnosti.

Strelac - Dvojka mačeva

Više ne možete da izbegavate jednu važnu odluku.

Na poslu birate između dve mogućnosti. Ne odlučujte samo da biste što pre završili priču. U ljubavi otvoreno recite šta osećate umesto da očekujete da druga osoba čita vaše misli.

Pažljivo proučite finansijske ponude. Skinite unutrašnji povez sa očiju i pogledajte situaciju onakvom kakva zaista jeste.

Jarac - Paž mačeva

Jedna nova informacija mogla bi potpuno da promeni vaše mišljenje.

Na poslu analizirajte detalje i ne donosite zaključke prerano. U ljubavi ne pokušavajte da tumačite skrivene poruke kada možete jednostavno da postavite pitanje.

Ne donosite finansijske odluke na osnovu glasina. Danas je znanje vaša najveća prednost.

Vodolija - Umerenost

Najviše ćete postići ako budete mirni i strpljivi.

Na poslu spojite staro iskustvo sa novim idejama. U ljubavi tražite kompromis i ne forsirajte partnera da odmah donese odluku.

Ne preterujte sa troškovima. Posvetite se zdravlju, rutini i stvarima koje vas smiruju.

Ribe - Točak sreće

Pred vama su iznenadne promene koje mogu da vam idu u korist.

Na poslu jedna nova ponuda ili informacija može promeniti planove. U ljubavi slučajan susret ili poruka mogu potpuno da vam poprave dan.

Sa novcem budite oprezni i ne oslanjajte se samo na sreću. Prihvatite promene jer vam upravo one mogu otvoriti vrata novih prilika.