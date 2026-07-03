Dijaz-Kanel je rekao da se Kuba "sprema"za različite scenarije, uključujući i mogućnost rata, naglašavajući da zemlja "ne želi sukob, ali ga se ni ne plaši".

"Ne želimo rat, ali ga se ne plašimo i spremamo se da ne budemo iznenađeni ili poraženi", rekao je kubanski predsednik u intervjuu za Skaj njuz, dodajući da je zemlja spremna da "brani svoju nezavisnost i suverenitet do poslednje kapi krvi".

On je optužio Vašington da retoriku i političke poruke koristi kao sredstvo pritiska, zastrašivanja i destabilizacije Kube, ističući da je reč o "medijski vođenoj kampanji i psihološkom pritisku".

Prema njegovim rečima, Kuba je "miroljubiva zemlja koja nije pretnja nikome", ali neće pristati na, kako je naveo, gubitak suvereniteta.

Kako piše "Miror", tenzije između Havane i Vašingtona su pojačane nakon poteza administracije predsednika SAD-a Donalda Trampa, uključujući energetsku blokadu koja je, prema kubanskim zvaničnicima, dovela do ozbiljnih posledica po ionako oslabljenu ekonomiju ostrva, među kojima su nestašice struje, hrane i goriva.

Kubanski zvaničnici tvrde da su višesatni dnevni prekidi u snabdevanju električnom energijom i nestašice osnovnih proizvoda pogoršali svakodnevni život stanovništva.

Predstavnici američke administracije odbacili su optužbe da su ekonomski problemi Kube posledica sankcija, navodeći da su oni rezultat unutrašnje ekonomske politike Havane.

Oni nisu isključili mogućnost jačanja pritiska, ali tvrde da ostavljaju prostor za reformske poteze kubanskih vlasti.

Državni sekretar SAD Marko Rubio ocenio je da Kuba predstavlja bezbednosni izazov zbog svojih veza sa Kinom i Rusijom, uz tvrdnju da trenutni sistem nije sposoban za reformu bez političkih promena.