Tibetanac, identifikovan kao Lobga Rangzen (42), protestovao je zbog novog zakona o etničkom jedinstvu koji je usvojila Kina, a koji se odnosi na Tibet.

Kako prenosi "Njujork post", stravičan prizor njegovog spaljivanja je sniman i prenošen uživo na društvenim mrežama.

Rangzen je, odeven u monašku odoru, postavio tibetansku zastavu na trotoar, a zatim se zapalio u prometnoj ulici tokom večernjeg saobraćajnog špica, što se može videti na video-snimku.

Dok je goreo do smrti, bacao je papiriće, a na jednom je pisalo "Kinu izbaciti iz Tibeta", što je slogan koji se povezuje sa tibetanskim Pokretom nezavisnosti, ili savremenim pokretom "Slobodni Tibet".

Prva pomoć je ubrzo stigla i plamen je ugašen, a on je odvezen u bolnicu, gde je proglašen mrtvim. Rangzen je živeo u SAD oko 20 godina i radio kao vozač Ubera.

Od marta 2009. godine, više od 150 ljudi se zapalilo u Tibetu u znak protesta zbog onog što opisuju kao "kinesku okupaciju".

Pokret "Slobodni Tibet" nastoji da povrati suverenitet tibetanskog autonomnog regiona, uz povratak Dalaj Lame na vlast. Ovaj pokret osporava pripajanje ovog regiona Kini 1951. godine.

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