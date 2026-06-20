On je u intervjuu za Aksios rekao i da bi Kuba bila "lakša da se savlada".

"Ova mesta su blizu. Dok ako pogledate Iran, to je vrlo dugo putovanje. Znate, leteo sam u to područje nekoliko puta i nije povezano s ovim, ali letite 18 sati, letite dugo vremena. Venecuela je relativno blizu", rekao je Donald Tramp i dodao da je Kuba još bliže. Kao jednu od razlika između Venecuele i Kube Tramp je istakao resurse.

"Venecuela ima naftu. Kuba nema. Kuba ima lepu imovinu i lepu obalu", rekao je on.

On je rekao i da predlaže "prijateljsko preuzimanje" Kube, odnosno mirnu tranziciju ka "slobodnom ostrvu".

Tramp, navodi se nije dao vremenski okvir za operaciju na Kubi, ali je dodao da on ostaje "fleksibilan", kao i da je državni sekretar Marko Rubio, inače sin kubanskih imigranata, "veoma uključen" u rešavanje pitanja sa Kubom.

Na pitanje da uporedi situaciju u Venecueli sa onom u Iranu, rekao je da je operacija u Iranu "na određeni način mnogo veća, mnogo moćnija sa stanovišta naoružanja od one u Venecueli".

"Ali Venecuela je veoma vojna država. Znate, imaju mnogo vojnika. Ušli smo u situaciju koja nije bila idealna i zapravo je trajalo 48 minuta. A ovo je vojska u Iranu. Znate, imaju mnogo vojnika, mnogo dobrih vojnika", rekao je Tramp.