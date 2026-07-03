Nema ništa frustrirajuće od trenutka kada otvorite mašinu za sudove očekujući blistavo posuđe, a dočekaju vas čaše sa belim tragovima, tanjiri koji nisu potpuno čisti ili lepljivi ostaci hrane.

Mnogi tada pomisle da je mašina pokvarena ili da deterdžent više nije dovoljno efikasan. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se uzrok često krije u tvrdoj vodi i naslagama kamenca koje se vremenom nakupljaju u unutrašnjosti uređaja.

Tvrda voda može da smanji efikasnost mašine

U područjima sa tvrdom vodom, koja sadrži više kalcijuma i magnezijuma, kamenac se postepeno taloži na važnim delovima mašine za sudove.

Prema rečima stručnjaka za kućne aparate, mineralne naslage najčešće se zadržavaju na filterima, prskalicama i drugim unutrašnjim komponentama. Kada se otvori na prskalicama delimično zapuše, voda više ne dopire ravnomerno do posuđa, zbog čega rezultati pranja postaju sve slabiji.

Osim toga, kamenac može doprineti pojavi belih tragova i zamućenih čaša.

Dva sastojka koja već imate u kuhinji

Za redovno održavanje mašine nije neophodno koristiti skupa sredstva. U mnogim slučajevima mogu pomoći dva jednostavna sastojka – soda bikarbona i belo alkoholno sirće.

Pre nego što počnete, ispraznite mašinu i izvadite filter kako biste uklonili ostatke hrane.

Kako očistiti mašinu za sudove?

Pomešajte oko četiri kašike sode bikarbone sa malom količinom vode dok ne dobijete gustu pastu.

Mekom četkicom ili sunđerom nanesite je na unutrašnje zidove mašine, rotirajuće prskalice i prostor oko filtera, gde se najčešće zadržavaju naslage.

Ostavite da deluje 15 do 20 minuta, a zatim uključite prazan uređaj na programu sa najvišom temperaturom.

Završni korak sa sirćetom

Kada se prvi ciklus završi, u staklenu ili keramičku posudu sipajte oko 250 mililitara belog alkoholnog sirćeta i stavite je na gornju rešetku prazne mašine.

Ponovo pokrenite program sa najvišom temperaturom.

Sirće može pomoći u uklanjanju preostalih naslaga kamenca i neprijatnih mirisa, pa će unutrašnjost mašine biti čistija, a rezultati pranja bolji.

Koliko često treba čistiti mašinu?

Stručnjaci preporučuju da se mašina za sudove temeljno očisti otprilike jednom mesečno, posebno ako živite u području sa tvrdom vodom.

Redovno održavanje može pomoći da uređaj duže radi efikasno, smanji nakupljanje kamenca i doprinese tome da posuđe nakon pranja bude besprekorno čisto i bez belih tragova.