List navodi da su pojedini američki zvaničnici verovali da je Izrael u nedeljama nakon primirja od 8. aprila, kojim su okončane borbe u ratu između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, navodno planirao atentate na dvojicu najviših iranskih pregovarača.

Zbog tih bojazni, američki zvaničnici zatražili su od svojih partnera u regionu da upozore Teheran da bi Izrael mogao da pokuša da likvidira Arakčija i Galibafa.

Kako navodi njujoški list, kada je rat počeo 28. februara i dok je Izrael sprovodio operacije u kojima je ubijen veliki broj visokih iranskih zvaničnika, Arakči i Kalibaf mogli su da budu mete.

Međutim, nakon što je početkom aprila proglašeno primirje i kada su njih dvojica određeni da predstavljaju Iran u pregovorima o prekidu vatre, američki zvaničnici ocenili su da bi svaki pokušaj njihovog ubistva gotovo sigurno doveo do propasti pregovora i izazvao eskaliranja sukoba. Prema navodima lista, konkretna pretnja Kalibafu pojavila se dok se vraćao u Iran iz Islamabada, gde je 12. aprila razgovarao sa potpredsednikom Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensom.

Dvojica američkih zvaničnika izjavila su za NYT da su iranske bezbednosne službe obavestile posadu Kalibafovog aviona o obaveštajnim podacima prema kojima Izrael planira napad na letelicu, kao i da su dva izraelska borbena aviona iz pravca Iraka ušla u iranski vazdušni prostor. Avion je prinudno sleteo u Mašhad, na severoistoku Irana, a Kalibaf i članovi njegove delegacije nastavili su put do Teherana kopnenim putem.

Agencija Rojters je u martu, dok su borbe još trajale, prenela izjavu jednog pakistanskog zvaničnika da je Izrael uklonio Arakčija i Kalibafa sa liste za likvidaciju nakon što je Pakistan zatražio od Vašingtona da oni ne budu mete. Taj zvaničnik je tada naveo da je Islamabad upozorio Sjedinjene Američke Države da, ukoliko jedan ili obojica budu ubijeni, više neće biti sagovornika za pregovore o prekidu vatre.

"Zbog toga su Sjedinjene Američke Države zatražile od Izraela da odustane", rekao je pakistanski zvaničnik.

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