Pevačica Marta Savić godinama nije izlazila pred publiku, a kao nekadašnja članica čuvenog „Južnog vetra“ bila je deo istoimenog koncerta održanog na Tašmajdanu, gde je stala na binu i zajedno sa ljubiteljima folk zvuka zapevala i evocirala uspomene na vremena kada je bila na vrhuncu svoje popularnosti.

Ipak, nakon koncerta, supruga Mileta Kitića suočila se sa ozbiljnim sajber nasiljem, pre svega na račun svog izgleda, a zatim i samog nastupa.

„Šta je uradila od sebe, sve može da se zaustavi, ali godine ne“; „Da li ona ima ogledalo“; "Nakaza"„Katastrofa“; „Što je propala tako?“, bili su samo neki od komentara na račun Marte Savić koja je duboko povređena reagovala na iste i ujedno otkrila razlog zbog čega se povukla sa scene.

-Pozdrav svima koji ovo čitaju. Naravno da sam ispratila sve komentare. Razmišljala sam da li uopšte bilo šta da napišem, jer sam čovek i bole me ružne reči. Nadam se da će neki od vas barem malo imati razumevanja za mene, ali ne očekujem mnogo. Ovo nije odbrana, već samo želim da podelim svoje emocije i ono što mi je na duši dok se nižu komentari na račun mog izgleda. Pre nego što napišete ovako ružne komentare, razmislite dobro u kakvom je neko zdravstvenom stanju. Ako vam ovo ne zvuči dovoljno ozbiljno, zamislite da neko koga volite prolazi kroz ovakvo internet maltretiranje, gde vam „ceo svet“ govori da ste nakaza, dok se vi istovremeno borite sa svojim mislima i problemima. Znajte da je opasno raditi ovakve stvari, jer nisu svi ljudi dovoljno jaki da to izdrže. Imam tu sreću što sam u životu prave vrednosti i ljude koje volim stavila na pravo mesto. Svoj život sam uredila tako da mi bude lepo u mom svetu, da me ljudi koji su oko mene tretiraju s poštovanjem i donose mi radost - napisala je ona, pa dodala:

-Svet je okrutan i pun mržnje. Upravo zato sam se i povukla, jer meni to, u ovim godinama, više ne treba. Ipak, još jednom sam dala priliku sebi i ljudima koji nisu deo mog života da me vide, da popričaju sa mnom, da me snime iz ugla koji su oni želeli i pod svetlom na kojem bi i najlepša žena izgledala loše, pa da to objave. Evo, napisaću otvoreno – ni ja sebi ne izgledam kao kada sam imala 30 godina, niti se tako osećam. Nekada nove korekcije su danas već stare. Ali u ovim godinama želim, pre svega, miran i udoban život, bez nepotrebnih rizika. Sebi sam sasvim dovoljna, jer me danas zanimaju neke druge stvari, a ne izgled. Hvala svakome ko nije deo ovog lošeg, osuđivačkog društva. I hvala svakome ko je za mene imao lepu reč.Hvala Bogu što je toliko istinski lepog u meni i oko mene - zaključila je ona.

Ispod objave Marte Savić u kojoj govori o negativnim komentarima koje je dobila na račun svog izgleda, među prvima su joj podršku u komentarima pružile kolege sa estrade.

- Draga Marta, psi laju, karavani prolaze. Ne daj ni pet para za komentare. Svi mi znamo koliko si ti dobar i pošten čovek. Ljubi te drugarica, napisala je Ana Bekuta.

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