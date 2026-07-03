Proslava rođendana jednog predškolca u Holandiji dobila je neočekivan epilog nakon što je otac slavljenika od roditelja pozvane dece zatražio da učestvuju u pokrivanju troškova poklon-kesica koje su mališani dobili na kraju zabave.

Kako prenosi holandski portal Mamaplaats, otac je u zajedničkoj WhatsApp grupi roditelja poslao poruku u kojoj je naveo da je na poklon-kesice potrošio više nego što je planirao, a zatim zatražio da mu svaki roditelj uplati tačno 1,83 evra po detetu. Uz poruku je priložio i link za direktnu uplatu.

Roditelji mislili da je u pitanju šala

Jedna od majki ispričala je da je u prvi mah bila uverena da je poruka samo šala.

Međutim, ubrzo je postalo jasno da je zahtev ozbiljan, što je izazvalo burne reakcije među roditeljima.

Mnogi su poručili da nikada nisu doživeli da domaćin nakon dečjeg rođendana od gostiju traži novac za poklone koje je sam podelio, dok je jedan otac kroz šalu upitao da li je greškom dodat u pogrešnu grupu.

Poslao i detaljan spisak troškova

Domaćin je u početku branio svoj postupak, navodeći da smatra kako je pošteno da svi roditelji učestvuju u troškovima, budući da su sva deca kući ponela poklon-kesice.

Kako bi opravdao svoj zahtev, u grupu je poslao i detaljan obračun svih izdataka.

Na spisku su se našli plastični pištolji za mehuriće od sapunice, ukrasne nalepnice, pakovanja suvog grožđa, kao i same poklon-kesice, uz cenu obračunatu do poslednjeg centa.

Rasprava trajala satima

Objavljivanje detaljnog spiska izazvalo je još veće negodovanje.

Dok je većina roditelja smatrala da je ovakav zahtev neprimeren, pojedini su ocenili da se zbog iznosa od 1,83 evra ne isplati ulaziti u sukob i narušavati odnose.

Pošto rasprava u WhatsApp grupi nije prestajala, nekoliko roditelja odlučilo je da lično razgovara sa ocem slavljenika.

Na kraju povukao zahtev

Nakon razgovora, otac je obrisao poruku sa linkom za uplatu.

Sledećeg jutra ponovo se oglasio u grupi i priznao da njegov predlog očigledno nije naišao na odobravanje ostalih roditelja, zbog čega je zvanično povukao zahtev za nadoknadu troškova.

Ovaj neobičan slučaj izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama i otvorio raspravu o tome gde je granica između podele troškova i uobičajenog gostoprimstva kada su u pitanju dečji rođendani.