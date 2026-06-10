Tokom posete američkoj vojnoj bazi u Gvantanamu, Hegset je u obraćanju američkim trupama poručio da bi bilo "nerazumno" da Kuba pokušava da dođe do sistema naoružanja koji bi mogao da ugrozi američku teritoriju ili bazu, prenose mediji.

On je naglasio da takav potez, kako je rekao, "ne bi mogao da ostane bez odgovora" i da bi doveo do sukoba koji Kuba ne bi mogla da izdrži, iako je istovremeno izrazio nadu u održavanje stabilnih odnosa između dve zemlje.

Hegset nije precizirao o kojim vrstama naoružanja se radi, ali je poručio da Sjedinjene Američke Države poseduju nadmoćne vojne kapacitete.

U istom obraćanju, američki ministar odbrane se osvrnuo i na saradnju SAD sa zemljama Latinske Amerike u borbi protiv narko-kartela, navodeći da Vašington radi sa partnerima na identifikaciji i suzbijanju grupa koje su označene kao terorističke organizacije zbog umešanosti u trgovinu drogom.

On je najavio da bi uskoro mogle da uslede nove informacije o saradnji SAD i Venecuele u toj oblasti, navodeći da postoje znakovi unapređenja koordinacije u borbi protiv ilegalne trgovine narkoticima.

"Uskoro iz Venecuele stižu neke velike vesti o toj temi, jer sada imamo partnera tamo u Venecueli koji je spreman da sarađuje sa nama", rekao je Hegset.

"Iran bi bio nerazuman da nastavi da nas izaziva"

Pit Hegset upozorio je da bi bilo nerazumno da Iran nastavi da izaziva SAD nakon sinoćnjih američkih napada "izvedenih kao čin odmazde za obaranje američkog helikoptera Apač".

"Trenutno se izvode odbrambeni napadi kako bismo osigurali bezbednost za naš narod. Ponavljam, Iran bi bio nerazuman da nastavi da nas izaziva", rekao je Hegset u američkoj bazi u zalivu Gvantanamo na Kubi, prenosi Rojters.

Hegset je rekao da američki predsednik Donald Tramp nastoji da postigne dogovor.

"Ali ne samo dogovor, već veliki dogovor u ime američkog naroda kako Iran nikada ne bi imao nuklearno oružje", rekao je Hegset.