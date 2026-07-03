Tri osobe su povređene u ponedeljak uveče u eksploziji bombe skrivene u paketu u ovoj bogatoj kneževini. Veruje se da je meta napada bio oligarh ukrajinskog porekla.

Tužilaštvo Monaka saopštilo je u četvrtak: „Za osumnjičenu je izdat nalog za hapšenje, a od večeras će za njom biti raspisana Interpolova crvena poternica.”

Francuski dnevni list Le Figaro i televizija BFMTV objavili su da istražitelji veruju da je osoba koju su nadzorne kamere snimile sa crnim ribarskim šeširom na glavi zapravo žena koja je pokušala da se preruši u muškarca.

Državni tužilac Monaka Stefan Tibo nije se osvrnuo na te navode u svom saopštenju, ali je najavio konferenciju za medije zakazanu za petak, neposredno pre podneva.

On je pohvalio policijske snage Monaka i „efikasnu međunarodnu policijsku i pravosudnu saradnju“, zahvaljujući kojoj je bilo moguće „u izuzetno kratkom roku identifikovati osobu osumnjičenu za izvršenje napada“.

Pokrenuta je sudska istraga zbog pokušaja ubistva i više drugih krivičnih dela, a slučaj je poveren trojici istražnih sudija.

U ponedeljak uveče nepoznata osoba ostavila je paket u ulazu manje stambene zgrade, svega nekoliko koraka od granice sa Francuskom.

Ubrzo nakon toga eksplozivna naprava aktivirala se u ulazu u trenutku kada su u zgradu ulazila tri stanara – bračni par i trinaestogodišnje dete – koji su tom prilikom povređeni.

Vlasti Monaka nisu zvanično potvrdile identitet žrtava, ali prema više pouzdanih izvora, meta napada bio je ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev (58) koji danas poseduje državljanstvo Kipra, kao i njegova partnerka i sin.

Dečak je prevezen u Dečju bolnicu Lenval u Nici, gde je zadržan u stabilnom stanju koje nije opasno po život, dok su dvoje odraslih, čiji su životi u početku bili ugroženi, prebačeni u Univerzitetsku bolnicu u Nici.

U sredu muškarac više nije bio životno ugrožen, dok se stanje žene još nije stabilizovalo.

Jermolajev pod sankcijama Ukrajine

Jermolajev, koji najmanje od 2021. godine živi u Monaku, nalazi se pod sankcijama Ukrajine od decembra 2023. godine zbog poslovnih aktivnosti na Krimu, poluostrvu koje je Rusija anektirala.

Kijev tvrdi da je posedovao posao sa proizvodnjom i prodajom alkohola na Krimu, koji je pod ruskom kontrolom, i da je nakon početka sukoba u Ukrajini 2022. godine nastavio da plaća poreze Moskvi.

Izvor je za AFP izjavio da bi se u Dnjepru, industrijskom gradu na istoku Ukrajine u kojem je Jermolajev stekao svoje bogatstvo, "mnogi rado javili da ga likvidiraju".

Bombaški napad izazvao je veliki šok u Monaku, izuzetno bezbednoj mikrodržavi u blizini Nice, poznatoj kao utočište i luksuzno odredište za najbogatije ljude sveta, piše Gardijan.

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