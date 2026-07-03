Režim "crnog neba" proglašen je u Krasnojarsku, kao i u gradovima u centralnim i južnim okruzima Krasnojarskog kraja i arktičkom gradu Noriljsku, objavio je regionalni ministar ekologije Vladimir Časovitin na svom Telegram kanalu.

Režim nepovoljnih meteoroloških uslova (NMU), poznat i kao režim "crnog neba", proglašen je 1. jula od 19:00 (15:00 po moskovskom vremenu) do 19:00 2. jula, a mediji spekulišu da bi mogao da bude produžen.

"Režim nepovoljnih vremenskih uslova produžen je za još jedan dan u istim granicama", navodi se u saopštenju.

Napominje se da su inspektori zaštite životne sredine prešli na pojačan režim rada.

Upozorenja na "crno nebo" se periodično objavljuju u gradovima Krasnojarskog kraja i susednim regionima Sibira. To je stanje nepovoljnih vremenskih uslova kada nedostatak vetra, magla i drugi faktori ometaju raspršivanje štetnih zagađivača u atmosferi, što rezultira smogom i pogoršanjem kvaliteta vazduha.

BONUS VIDEO