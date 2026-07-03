Komentarišući američko-izraelsku operaciju protiv Irana, Grin je podsetila da je njen kolega republikanac Donald Tramp tokom svoje kampanje za reizbor čvrsto obećao da će okončati američke vojne intervencije u inostranstvu, ali da tu obavezu nije sproveo u delo.

„To je takođe prekršeno predizborno obećanje. Obećao je da više neće biti stranih ratova i to je ono za šta su ljudi glasali. To je bila jedna od najvažnijih stvari za mene u vezi sa kampanjom 2024. godine, jer je toliko Amerikanaca umorno od učešća u stranim ratovima i plaćanja za njih i korišćenja naše vojske. A to uopšte ne brani našu domovinu“, rekla je Tejlor Grin.

Rat sa Iranom nametnuo je značajne ekonomske troškove Sjedinjenim Državama. Čak i ako se mirovni pregovori između Vašingtona i Teherana nastave, proći će meseci pre nego što cene goriva ponovo počnu da padaju, a inflacija se smiri, predviđa ona.

„Videli smo rast inflacije i videli smo rast cena gasa. I mislim da ako se mirovni pregovori održe, ako se primirje održi, i dalje će biti potrebni meseci i meseci da se cene gasa vrate na dno, kao i inflacija. I ne mislim da će inflacija pasti baš lako. Dakle, ovo je direktan trošak za američki narod“, rekla je ona.

Grin tvrdi da su Tramp i njegova administracija, suprotno svojim obećanjima, zaštitili kriminalce u dubokoj državi i da nisu uspeli da raščiste teren u Vašingtonu. Termin „duboka država“ odnosi se na uticajne mreže unutar savezne vlade za koje se veruje da vrše zakulisni uticaj na političke i ekonomske poslove SAD. Tokom svog prvog mandata, Tramp se zakleo da će se boriti protiv ukorenjene birokratije, za koju je rekao da je značajno ometala njegovu agendu, ali nije uspeo.