Rusija namerava da pošalje hranu na Kubu preko Ujedinjenih nacija, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Alimov za RIA Novosti.

- Planiramo da isporučujemo prehrambene proizvode preko Svetskog programa za hranu - izjavio je on.

Ruski zvaničnik je napomenuo da, preko Organizacije UN za industrijski razvoj, Moskva pomaže u modernizaciji sektora proizvodnje đubriva i poljoprivrednih mašina na ostrvu.

- Računamo na brzo pokretanje zajedničkog projekta sa Dečjim fondom (UNICEF). Iako je reč o Dečjem fondu, projekat je usmeren na jačanje usluga otpornih na klimatske promene i obnovljivih izvora energije. Činimo sve što možemo i nastavićemo to da radimo - dodao je Alimov.

Sjedinjene Države su poslednjih meseci povećale politički i ekonomski pritisak na Kubu. U januaru je predsednik Donald Tramp potpisao izvršnu naredbu kojom se odobravaju tarife na uvoz iz zemalja koje snabdevaju ostrvo naftom.

Bela kuća je takođe proglasila vanredno stanje zbog navodne pretnje Kube po nacionalnu bezbednost SAD. Ova mera je pogoršala nestašicu goriva na ostrvu, što je uticalo na proizvodnju električne energije, proizvodnju hrane, transport, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje.