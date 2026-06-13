Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine saopštilo je da su tvrdnje o navodnom postojanju "biolaboratorija finansiranih od strane SAD" u Ukrajini neosnovane i da predstavljaju deo ruske propagande.

"Još jednom odbacujemo neosnovane optužbe i naglašavamo da Ukrajina dosledno ispunjava svoje međunarodne obaveze prema Konvenciji o biološkom i toksičnom oružju (BTWC). Ukrajinska strana nikada nije sprovodila aktivnosti vezane za razvoj, proizvodnju ili akumulaciju biološkog oružja", navodi se u komentaru Ministarstva spoljnih poslova, prenosi Ukrinform.

Ukrajinsko ministarstvo navodi da se saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti biološke bezbednosti odnosi isključivo na jačanje sistema javnog zdravlja, epidemiološkog nadzora i laboratorijske dijagnostike, bez ikakvih vojnih ciljeva.

U saopštenju se napominje da su laboratorije koje su učestvovale u međunarodnim programima tehničke pomoći civilne naučne i dijagnostičke institucije, kao i da su raniji međunarodni pregledi i konsultacije potvrdili da ne postoje dokazi o navodnim vojnim biološkim programima u Ukrajini.

Iz ukrajinskog ministarstva poručuju da Rusija godinama širi dezinformacije o ovoj temi, što je, kako navode, više puta opovrgnuto u okviru međunarodnih organizacija, uključujući Ujedinjene nacije i proces konsultacija država potpisnica relevantne konvencije.

"Dakle, 2022. godine, na zahtev Ruske Federacije u skladu sa članom V Konvencije o borbi protiv toksina (BTWC), sproveden je zvanični konsultativni proces uz učešće država potpisnica Konvencije, tokom kojeg su dostavljeni svi podaci o relevantnim programima saradnje, njihovim ciljevima i mehanizmima implementacije", navodi se u saopštenju.

Napominje se da, kao rezultat konsultacija, tvrdnje o navodnom razvoju biološkog oružja ili funkcionisanju vojnih bioloških programa u Ukrajini "nisu potvrđene".

"Relevantna pitanja su takođe razmatrana u okviru Saveta bezbednosti UN, gde nisu predstavljeni dokazi koji bi potkrepili optužbe Ruske Federacije", ističe se u saopštenju ukrajinskog ministarstva.

Kako se navodi, Ukrajina ostaje posvećena principima transparentnosti, međunarodne saradnje i jačanja globalnog sistema biološke bezbednosti.

"Pozivamo na oslanjanje na rezultate međunarodnih konsultacija i proverene činjenice, a ne na iskrivljena tumačenja ili rusku propagandu", zaključuje se u saopštenju.

Ranije je direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard objavila materijale u kojima se navodi da su Sjedinjene Američke Države finansirale više od 120 bioloških laboratorija u više od 30 zemalja, gde se sprovode istraživanja bioloških patogena, od kojih su neki opasni, prenosi Tanjug.

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