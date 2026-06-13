Prema tim podacima, evidentirano je ukupno 2.563 napada i drugih krivičnih dela nad osobama bez krova nad glavom, što predstavlja rast od skoro 17 odsto u odnosu na prethodnu godinu, kada je registrovano oko 2.200 slučajeva, prenosi Špigel.
Najviše slučajeva zabeleženo je u Berlinu (592), zatim u Bavariji (492) i Severnoj Rajni-Vestfaliji (310). Više od 2.000 napada odnosilo se na muškarce, dok je oko 500 slučajeva zabeleženo nad ženama.
Poslanica Levičarske stranke Sara Mirov upozorila je da je brojka verovatno znatno veća, jer, kako je navela žrtve retko prijavljuju napade.
"Trenutno svedočimo neviđenoj eskalaciji nasilja nad beskućnicima na našim ulicama", rekla je za Rajniše post.
Kako je ocenila, više od 2.500 zločina koje je zabeležila policija predstavljaju samo vrh ledenog brega.
Takođe, stopa razjašnjenih slučajeva nasilnih krivičnih dela nad beskućnicima (66,5 odsto) niža je od proseka u ukupnom kriminalu u zemlji (77,5 odsto).
Svet
Nemačka tone u mržnju i nasilje! Sve više napada na beskućnike
U Nemačkoj je tokom 2025. godine zabeležen osetan porast krivičnih dela usmerenih protiv beskućnika, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova.
Prema tim podacima, evidentirano je ukupno 2.563 napada i drugih krivičnih dela nad osobama bez krova nad glavom, što predstavlja rast od skoro 17 odsto u odnosu na prethodnu godinu, kada je registrovano oko 2.200 slučajeva, prenosi Špigel.
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