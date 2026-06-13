Američki predsednik Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social da će Sjedinjene Američke Države i Iran sutra potpisati sporazum koji bi mogao da predstavlja jedan od najvećih preokreta u odnosima Vašingtona i Teherana poslednjih godina.

Tramp je poručio da je njegov dogovor sa Iranom potpuna suprotnost sporazumu koji je sa Teheranom svojevremeno postigla administracija Baraka Obame.

– Moj sporazum sa Iranom je potpuna suprotnost. To je zid protiv nuklearnog oružja – napisao je Tramp.

Posebnu pažnju izazvala je njegova tvrdnja da će odmah nakon potpisivanja sporazuma biti otvoren Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih tačaka za svetsku trgovinu naftom.

– Sporazum je planiran za potpisivanje sutra, a odmah po potpisivanju Ormuski moreuz je otvoren za sve – poručio je američki predsednik.

Otvaranje ovog strateški važnog prolaza moglo bi da donese značajno smirivanje energetskih tržišta, pošto su prethodnih meseci tenzije u regionu izazivale rast cena nafte i zabrinutost zbog mogućih prekida transporta.

Tramp je naglasio i da, za razliku od prethodnih administracija, u ovom sporazumu neće biti američkih finansijskih transfera Iranu.

– Nijedan novac neće preći iz ruke u ruku – naveo je on.

Američki predsednik tvrdi da Iran više neće imati nuklearno oružje i da će nakon stabilizacije situacije uslediti proces preuzimanja i uništavanja nuklearnog materijala.

Ipak, Tramp je upozorio da vojna opcija i dalje ostaje krajnja alternativa ukoliko dogovor ne bude sproveden.

– Nadamo se da će sve ići brzo i glatko. Ako ne bude tako, imamo krajnju alternativu za koju se nadamo da više nikada neće morati da bude upotrebljena – poručio je Tramp.

Dok se potpisi ne stave na papir, svet sa velikom pažnjom prati razvoj događaja, jer bi eventualni sporazum mogao da označi početak potpuno nove faze odnosa između SAD i Irana.