Smajlović je gostujući na Juronjuzu poručila da je u politici najvažnije znati ko finansira određenu organizaciju ili pokret, ističući da građani imaju pravo da znaju ko obezbeđuje sredstva i sa kakvim interesima.

Upravo tim pitanjem bavio se i RT Balkan u svom istraživanju pod naslovom "Ko stoji iza Proglasa", u kojem iznosi tvrdnje o mogućim vezama između inicijative Proglas i nevladine organizacije Građanske inicijative.

Prema navodima RT Balkana, proverom podataka o registraciji internet domena proglas.co.rs došlo se do adrese NVO Građanske inicijative, organizacije koja godinama sarađuje sa brojnim međunarodnim fondovima i institucijama.



RT navodi da je domen registrovan 7. novembra, istog dana kada je javnosti predstavljena inicijativa Proglas.

Dalje se tvrdi da se iza iste adrese nalaze i druge organizacije okupljene u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu, među kojima su Beogradski centar za ljudska prava, Jukom i Helsinški odbor za ljudska prava.

RT Balkan u svom tekstu podseća i na javno dostupne podatke o donatorima Građanskih inicijativa, među kojima se nalaze ambasade više zapadnih država, Evropska komisija, USAID, Freedom House, Savet Evrope, Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) i druge međunarodne organizacije.

Posebnu pažnju RT posvećuje poređenju Proglasa sa ranijim kampanjama tipa "Izađi i glasaj" (Get Out The Vote), koje su, kako navodi taj medij, prethodnih godina podržavale američke strukture sa ciljem povećanja izlaznosti birača.

Pozivajući se na dokumenta objavljena preko Vikiliksa, RT tvrdi da su američke diplomate još tokom prethodnih izbornih ciklusa govorile o značaju agresivnih GOTV kampanja za mobilizaciju birača i podršku političkim opcijama koje su smatrane poželjnim partnerima Zapada.

Na osnovu svega navedenog, RT Balkan postavlja pitanje da li je Proglas samo građanska inicijativa za povećanje izlaznosti ili deo šireg modela političkog delovanja kakav je već viđen u Srbiji. Istovremeno, ovaj medij navodi da odgovor na pitanje o prirodi odnosa između Proglasa, Građanskih inicijativa i njihovih finansijera do danas nije u potpunosti razjašnjen.

Podsećanja radi, predstavnici Proglasa više puta su isticali da je reč o građanskoj inicijativi koja poziva građane da učestvuju u demokratskim procesima.