Nove informacije o projektu krstareće rakete FP-5 „Flamingo“ izazvale su veliku pažnju u ruskim vojnim krugovima i među analitičarima koji prate rat u Ukrajini.

Prema navodima Telegram kanala „Dva majora“, nemačka kompanija Diehl Defence vodi preliminarne pregovore sa ukrajinskom kompanijom Fire Point o zajedničkoj proizvodnji rakete FP-5 „Flamingo“ u Nemačkoj.

Ruski vojni blogeri tvrde da projekat kombinuje ukrajinska i britanska tehnološka rešenja sa nemačkim industrijskim kapacitetima, a posebno ih zabrinjava mogućnost unapređenja sistema navođenja.

Kako navode, raketa-dron FP-5 „Flamingo“ već je korišćena u napadima na rusku teritoriju, a prebacivanje proizvodnje van Ukrajine moglo bi da omogući povećanje broja dalekometnih udara.

Najdalje su otišli u tvrdnjama da bi raketa ovog tipa potencijalno mogla da nosi i taktičku nuklearnu bojevu glavu, zbog čega ocenjuju da je Ukrajina postala platforma NATO-a za moguće raspoređivanje nosača nuklearnog naoružanja.

Prema njihovom mišljenju, takva situacija zahtevala bi potpuno drugačiji odgovor Moskve.

Povod za ove tvrdnje bio je napad izveden 10. juna na preduzeće „VNIIR-Progres“ u Čeboksarima, kada su, prema navodima ruskih izvora, korišćene rakete FP-5 „Flamingo“ koje su preletele više od 1.000 kilometara od granice.

Prema podacima iz otvorenih izvora, pomenuto preduzeće proizvodi antene „Kometa“ koje se koriste za zaštitu ruskih dronova od sistema radio-elektronske borbe.

Ukrajinska strana ranije je tvrdila da se u istim pogonima proizvode i komponente za navigacione sisteme Glonass, GPS i Galileo, kao i moduli koji se koriste u dronovima-kamikazama i raketama „Iskander“ i „Kalibr“.

Za sada nema nezavisne potvrde tvrdnji ruskih vojnih blogera o mogućnosti da FP-5 „Flamingo“ nosi nuklearnu bojevu glavu.