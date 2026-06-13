Ukrajina će značajno povećati primanja vojnicima i otvoriti dodatne mogućnosti za prijem stranih dobrovoljaca, potvrdio je predsednik Volodimir Zelenski nakon sastanka sa ključnim ministrima.

Odluka dolazi u trenutku kada se ukrajinska vojska suočava sa ozbiljnim problemom nedostatka ljudstva, posle više od četiri godine rata sa Rusijom.

– Dogovorili smo se kako da povećamo finansijsku otpornost naše odbrane. Kabinet ministara će odobriti konkretan mehanizam, a prve isplate prema novim pravilima trebalo bi da počnu već u junu – rekao je Zelenski.

Pešadijci će najviše profitirati

Prema planu ukrajinskih vlasti, osnovna vojnička plata biće povećana za trećinu i iznosiće oko 30.000 grivni, odnosno oko 600 evra.

Najveće povećanje odnosiće se na vojnike koji se nalaze na prvoj liniji fronta. Njihova mesečna primanja mogla bi da dostignu i 300.000 grivni, odnosno oko 6.000 evra, što je dvostruko više nego ranije.

Pored toga, uvode se i ugovori na određeno vreme od 10, 14 ili 24 meseca za borbene jedinice, kako bi vojnici imali jasnije definisane rokove službe.

Strani dobrovoljci dobijaju veću ulogu

Zelenski je naložio i otvaranje dodatnih kanala za prijem stranih dobrovoljaca.

Prema procenama ukrajinskih vojnih izvora, od početka sukoba više od 10.000 stranih boraca iz preko 70 država pridružilo se ukrajinskim snagama.

Novi cilj je da između 30 i 50 odsto pripadnika jurišnih i pešadijskih jedinica čine strani dobrovoljci.

Paralelno sa tim, Ukrajina uvodi i digitalni sistem "Rezerva+" kako bi pojednostavila proces mobilizacije i smanjila mogućnost izbegavanja vojne obaveze.

Uprkos svim merama, nedostatak ljudstva i dalje predstavlja jedan od najvećih problema za ukrajinsku vojsku.

U međuvremenu, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da su učestali napadi ukrajinskih dronova usmereni na izazivanje ekonomske štete i stvaranje konfuzije u ruskom društvu.

Na diplomatskom planu, ambasadori svih 27 članica Evropske unije postigli su dogovor o pokretanju pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom, dok je Zelenski zahvalio evropskim liderima na, kako je naveo, važnom koraku za budućnost Evrope.