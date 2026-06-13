Radnici su, kako prenosi NBC Njuz, rano jutros počeli uklanjanje Trampovog imena sa fasade Kenedi centra, šest meseci nakon što je upravni odbor, koji je imenovao predsednik SAD, izglasao da se ime Donalda Trampa doda zvaničnom nazivu te ugledne ustanove za izvođačke umetnosti.



Sa objekta su uklonjena slova postavljena u decembru, kojima je Trampovo ime bilo dodato ispred originalnog naziva "Centar Džon F. Kenedi za izvođačke umetnosti", koji se koristi od početka izgradnje 1964. godine.



Savezni sudija Kristofer Kuper prošlog meseca presudio je da Trampovo ime mora da bude uklonjeno do 12. juna, ocenivši da upravni odbor nije imao ovlašćenje da samostalno promeni naziv ustanove.



Ministarstvo pravde SAD zatražilo je kasno sinoć odlaganje sprovođenja naloga za 12 sati, navodeći da su grmljavinske oluje usporile radove.



Advokati ministarstva naveli su da je uklanjanje natpisa u toku i da se očekuje da bude završeno u ranim jutarnjim satima 13. juna.



Apelacioni sud odbio je u petak uveče zahtev Kenedi centra za privremenu obustavu sprovođenja presude.



Advokati centra prošle sedmice naložili su zaposlenima da uklone Trampovo ime sa svih zvaničnih oznaka kako bi postupili po sudskom nalogu od 29. maja.



Trampovo ime više nije vidljivo ni na internet stranici centra, koja je vraćena na raniji identitet pod nazivom "Kenedi centar".



Sudskom odlukom iz maja blokiran je i plan upravnog odbora da centar bude zatvoren na dve godine radi renoviranja.