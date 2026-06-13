Ukrajinske snage tokom noći između 12. i 13. juna izvele su raketni napad na Volgogradsku oblast, sa ciljem da pogode objekte važne za transport i preradu nafte u tom regionu.

Kako prenosi Ukrinform, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da je napad bio uspešan i da je na pogođenom objektu izbio požar.

– Potvrđen je udar na cilj i požar na terenu objekta – navedeno je u saopštenju.

Prema ukrajinskoj strani, napadnuti objekat ima važnu ulogu u pripremi, transportu i pumpanju nafte kroz glavne cevovode prema rafinerijama i izvoznim terminalima Ruske Federacije. Poseban značaj ima za eksploataciju i obradu nafte iz polja Korobkovskoje, kao i drugih nalazišta u Volgogradskoj i Astrahanskoj oblasti i Republici Kalmikiji.

Ukrajinski Generalštab tvrdi da su izvedeni i napadi na više vojnih ciljeva, uključujući komandne punktove u oblastima Soledara i Gornje Krinice, centre za upravljanje dronovima u Brjanskoj oblasti, kao i mesta koncentracije ruskih snaga u Belgorodskoj, Brjanskoj, Donjeckoj, Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti.

Volgograd ima posebno mesto u istoriji. Tokom Drugog svetskog rata grad je nosio ime Staljingrad i bio je poprište jedne od najkrvavijih bitaka u istoriji čovečanstva.

Nemačke snage su tokom 1942. godine uspele da prodru duboko u grad, ali su naišle na snažan otpor Crvene armije. Poraz Šeste armije generala Fridriha fon Paulusa označio je početak velikog preokreta na Istočnom frontu i kontraofanzive Sovjetskog Saveza protiv Vermahta.

Bitka za Staljingrad trajala je od leta 1942. do početka 1943. godine i smatra se jednom od najkrvavijih bitaka u istoriji, sa milionima poginulih i ranjenih.