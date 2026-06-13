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Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat

Vašington i Teheran su bliži nego ikad postizanju dogovora o memorandumu o razumevanju za okončanje sukoba

Postignut konačan, dogovoreni tekst mirovnog sporazuma

Mohamad Bager Kalibaf izjavio je da obaveze preuzete u okviru budućeg sporazuma sa SAD moraju da budu ispunjene, "bez izgovora“

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Teheran: Iran je pobedio SAD na bojnom polju

Iran je odneo pobedu na bojnom polju u sukobu sa SAD, izjavio je šef iranske diplomatije Abas Arakči, ističući da je Teheran spreman da se vrati u rat ako SAD izaberu taj put.

“Najbolje vreme za okončanje rata je kada imamo prednost, mi smo zaista odneli pobedu na bojnom polju", rekao je Arakči.

On je naveo da Memorandum o razumevanju SAD i Irana predviđa da se oslobode zamrznuta iranska sredstva, kao i da suverenitet nad Ormuskim moreuzom pripada Iranu i Omanu. Istakao je da se upravljanje Ormuskim moreuzom "neće vratiti na status pre rata".

Prema njegovim rečima, iranska imovina biće odmrznuta nakon potpisivanja memoranduma sa SAD kao i da, što se tiče nadoknade štete koja je nastala tokom rata sa SAD i Izraelom, sporazum predviđa ekonomski plan za Iran. Naveo je i da je dokumentom predviđeno da se Izrael povuče iz okupiranih područja u Libanu.

On je kazao da će, prema Memorandumu, Iran obezbediti bezbedan prolaz za brodove kroz Ormuski moreuz i dodao da će sporazum sa SAD obrađivati različita pitanja, uključujući i nuklearni program.

Arakči je dodao i da će nuklearna pitanja biti razmatrana "u kasnijoj fazi".

Prema njegovim rečima, Memorandum bi se fokusirao na druge izvore napetosti u odnosima između Vašingtona i Teherana, uključujući pisanu izjavu SAD u kojoj se navodi da "poštuju suverenitet Irana".

"Pretnje moraju prestati, a iranskom narodu se mora postupati s poštovanjem", rekao je Arakči.

Iranski ministar je kazao i da postoje protivnici sporazuma Teherana sa Vašingtonom, a među njima je izdvojio Izrael, za koga je rekao da "traži izgovor da ga poremeti".

Iranski ministar spoljnih poslova je naveo da Memorandum o razumevanju još nije potpisan i da je moguće da će doći do izmena.

"Ako se uslovi memoranduma o razumevanju ne poštuju, konačni sporazum neće biti potpisan", istakao je Arakči.

Američke snage oborile iranske dronove iznad Ormuskog moreuza

Američke snage oborile su više iranskih dronova koji su se kretali ka Ormuskom moreuzu, izjavio je za Rojters izvor upoznat sa situacijom.

Izvor, koji je želeo da ostane anoniman, naveo je da su dronovi predstavljali pretnju komercijalnom pomorskom saobraćaju.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je upozorio Iran da ne šalje dodatne dronove prema brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, poručivši Teheranu da je "bolje da se sabere, i to brzo".