Sve veći broj stranih državljana kupuje stanove i kuće u Srbiji, bilo zbog preseljenja, investiranja ili pokretanja poslovanja. Međutim, za razliku od domaćih kupaca, stranci moraju da ispune određene zakonske uslove.

Prema važećim propisima, strani državljani mogu da kupe stanove, kuće, stanove u novogradnji i stambene zgrade, kao i zemljište koje služi redovnoj upotrebi tih objekata. Međutim, poljoprivredno zemljište ne mogu da steknu kupovinom.

Jedan od najvažnijih uslova jeste postojanje reciprociteta između Srbije i države čiji je kupac državljanin. To znači da i državljani Srbije moraju imati mogućnost da pod sličnim uslovima kupuju nekretnine u toj zemlji.

Za kupovinu je stranom državljaninu potreban važeći pasoš, a banke u Srbiji mogu tražiti i dokaz o poreklu novca kojim se finansira kupovina.

Stručnjaci upozoravaju da je pre kupovine neophodno detaljno proveriti pravni status nekretnine, eventualne hipoteke, sudske sporove i vlasničku strukturu.

Kod kupovine stana u novogradnji potrebno je proveriti građevinsku dozvolu i ostalu dokumentaciju investitora, dok je kod starogradnje važno utvrditi da li je objekat legalizovan i uredno upisan u katastar.

Kupoprodajni ugovor overava se kod javnog beležnika, a stranac je obavezan da ima sudskog prevodioca i dva punoletna svedoka koji poznaju njegov jezik i srpski jezik.

Pored kupoprodajne cene, potrebno je računati i na troškove advokata, notara, prevodioca, takse za katastar i porez na prenos apsolutnih prava od 2,5 odsto kada se primenjuje.

Kupovina nekretnine može biti osnov za dobijanje privremenog boravka u Srbiji, ali ne automatski. Stranac mora posebno da podnese zahtev nadležnim organima i ispuni zakonom propisane uslove.

Boravišna dozvola može se dobiti na osnovu vlasništva nad stanom ili kućom, dok kupovina garaže, građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta ne predstavlja osnov za odobravanje boravka.

Advokati savetuju da strani državljani pre kupovine angažuju stručna lica kako bi izbegli pravne probleme i obezbedili sigurnu kupovinu nekretnine u Srbiji.