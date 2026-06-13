Ministarstvo odbrane Ruske Federacije objavilo je da su ruske Vazdušno-kosmičke snage izvele udare na privremene položaje ukrajinskih snaga na području Donjecke oblasti.

Prema navodima ruskog vojnog resora, u napadima su korišćene avio-bombe FAB-3000 i FAB-1500 opremljene modulima za jedrenje i navođenje, a mete su bili objekti koje je ruska strana identifikovala kao privremene zone razmeštaja ukrajinskih jedinica.

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Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su snimci sa sredstava za kontrolu dejstava potvrdili uspešno gađanje položaja 4. samostalne brigade za brzo reagovanje Nacionalne garde Ukrajine u blizini Belickog, kao i 63. samostalne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine kod naselja Ščurovo.

Tvrdnje Ministarstva odbrane Rusije za sada nisu nezavisno potvrđene, a ukrajinska strana se nije oglasila povodom navedenih navoda.

FAB-3000 

Eksplozivna bomba FAB-3000 razvijena je još u sovjetsko vreme, ali se do danas smatra jednim od najrazornijih avionskih oružja. Dizajnirana je za uništavanje različitih vrsta objekata, uključujući betonske zaklone, skloništa i utvrđene industrijske objekate.

Prema podacima iz otvorenih izvora, težina FAB-3000 dostiže nešto više od tri tone, dok je eksploziv težak skoro polovinu - oko 1.400 kilograma. Baca se sa visine do 16 kilometara, a brzina leta može dostići i do 1200 kilometara na sat.

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