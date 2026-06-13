Ministarstvo odbrane Ruske Federacije objavilo je da su ruske Vazdušno-kosmičke snage izvele udare na privremene položaje ukrajinskih snaga na području Donjecke oblasti.

Prema navodima ruskog vojnog resora, u napadima su korišćene avio-bombe FAB-3000 i FAB-1500 opremljene modulima za jedrenje i navođenje, a mete su bili objekti koje je ruska strana identifikovala kao privremene zone razmeštaja ukrajinskih jedinica.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su snimci sa sredstava za kontrolu dejstava potvrdili uspešno gađanje položaja 4. samostalne brigade za brzo reagovanje Nacionalne garde Ukrajine u blizini Belickog, kao i 63. samostalne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine kod naselja Ščurovo.

Tvrdnje Ministarstva odbrane Rusije za sada nisu nezavisno potvrđene, a ukrajinska strana se nije oglasila povodom navedenih navoda.

FAB-3000

Eksplozivna bomba FAB-3000 razvijena je još u sovjetsko vreme, ali se do danas smatra jednim od najrazornijih avionskih oružja. Dizajnirana je za uništavanje različitih vrsta objekata, uključujući betonske zaklone, skloništa i utvrđene industrijske objekate.

Prema podacima iz otvorenih izvora, težina FAB-3000 dostiže nešto više od tri tone, dok je eksploziv težak skoro polovinu - oko 1.400 kilograma. Baca se sa visine do 16 kilometara, a brzina leta može dostići i do 1200 kilometara na sat.

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