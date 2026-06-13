U ostalim delovima zemlje zadržaće se pretežno vedro vreme. Vetar će biti slab i promenljiv, uglavnom južnih i jugozapadnih pravaca, javlja RHMZ.

U nedelju promena vremena, stižu pljuskovi i grmljavina

Nakon svežeg jutra, u nedelju će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo. Međutim, posle podne očekuje se razvoj oblačnosti koji će na severu Vojvodine usloviti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, različitih pravaca, dok će u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno biti jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen Celzijusa.

Posebno upozorenje meteorologa odnosi se na kasne popodnevne i večernje časove, kao i noć između nedelje i ponedeljka, kada se u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji očekuju obilnije padavine, pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom.

Narednih dana nestabilno, zatim ponovo sunčano

U ponedeljak će severni i centralni delovi Srbije imati promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme. Smenjivaće se sunčani intervali i periodi sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugu zemlje zadržaće se uglavnom sunčano, suvo i toplo.

Tokom utorka nestabilna vazdušna masa premestiće se ka južnim krajevima Srbije, gde se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, dok će se na severu zemlje vreme postepeno stabilizovati.

Od srede pa sve do kraja naredne sedmice preovladavaće pretežno sunčano i sve toplije vreme u svim krajevima Srbije.