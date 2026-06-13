Pevačica Mina Kostić trenutno se nalazi na lečenju u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Zbog njenog zdravstvenog stanja, njen verenik Mane Ćuruvija Kasper hitno je doputovao iz Sjedinjenih Američkih Država, gde živi, kako bi joj pružio podršku i bio uz nju u ovom teškom periodu.

Pre nego što se vratio u Njujork, njih dvoje su zajedno gostovali u nekoliko televizijskih emisija, gde su otvoreno govorili o svojoj vezi, planovima za budućnost, ali i izazovima sa kojima se suočavaju.

Mina je tom prilikom priznala da joj teško pada pomisao na njihovo razdvajanje, dok je Kasper otkrio da se godinama bori sa strahom od letenja, koji je posledica traumatičnog iskustva iz prošlosti.

- Gde je on, tu sam i ja. Gde sam ja, tu je i on. Nije baš oduševljen što mora da ide, a nisam ni ja. Taj trenutak će brzo doći, a iskreno ne znam kako ću to podneti. Posebno me brine njegovo dugo putovanje, koje traje osam do deset sati. Putuje sam, a to nije nimalo prijatno, naročito nakon neprijatnog iskustva koje je imao - ispričala je ona tada.

"Postojalo je svega deset posto da preživimo"

Kasper je potom objasnio zbog čega mu putovanja avionom predstavljaju veliki problem.

- Postojalo je svega deset odsto šanse da preživimo, i ja i ostali putnici u avionu. Našli smo se usred veoma opasne situacije, u blizini tornada. Tada sam se zaista mnogo uplašio. To se dogodilo davno, ali od tog trenutka nosim taj strah i traumu sa sobom. Zbog toga ne volim da letim - ispričao je.

Pevačica nije krila koliko joj je teško zbog njegovog odlaska, ističući da će mu pružati podršku bez obzira na udaljenost.

- Žao mi je zbog svega i biću uz njega svim srcem. Moliću se za njega, kao što sam to činila i tokom njegovog poslednjeg leta, kada sam mu slala molitve. Biće mi teško, ali ćemo ostati u kontaktu. Koliko ćemo biti razdvojeni? Zaista ne znam, a mislim da su takva pitanja u ovom trenutku neprimerena - izjavila je za Hype.

Podsetimo, on je pre nekoliko dana govorio o svojim trenutnim prioritetima, ali i o tome kako se Mina oseća tokom boravka na lečenju.