Ukrajinska vojska pokrenula je seriju koordinisanih kontranapada severno od Limana, u pravcu reke Žerebec, dok se istovremeno vode žestoke borbe i jugoistočno od grada.

Prema vojnim analizama sa terena, cilj Kijeva je da eliminiše ruski mostobran zapadno od reke Nitrijus i smanji pritisak na Liman, grad koji su ruske snage izgubile još 2022. godine i koji već dugo pokušavaju da vrate pod svoju kontrolu.

Ukrajinski napadi traju već oko 25 dana, a trenutno su usmereni na područja južno od Nove, učvršćivanje položaja kod Lipova i izlazak prema Šandrigolovu i Zelenoj Dolini. Istovremeno, ograničeni kontranapadi izvode se i iz pravca Novoselivke.

Liman predstavlja jedno od najvažnijih čvorišta na ovom delu fronta, jer kontroliše pravce prema Svjatogorsku, Borovi i Slavjansku.

U slučaju uspeha ukrajinskih snaga, ruske jedinice bile bi odbačene dalje od ključnih komunikacija i prelaza preko reke Oskil, što bi olakšalo snabdevanje ukrajinskih položaja.

Ukrajinska strategija zasniva se na stabilizaciji severnog i južnog krila Limana kako bi se usporio ruski pokušaj zauzimanja grada i smanjio pritisak na pravac prema Slavjansku.

Međutim, borbe su dodatno zakomplikovane činjenicom da su ruske jedinice pojačale infiltraciju u pojedine delove grada, pa su neka područja postala takozvana siva zona u kojoj se položaji dve strane prepliću.

U takvim uslovima borbe se više ne vode samo za linije na mapi, već za svaku ulicu, kuću i šumski pojas, dok dronovi i brzina dovođenja pojačanja imaju presudnu ulogu.

Ishod operacije za sada ostaje neizvestan, ali je jasno da je Liman ponovo postao jedno od najvažnijih žarišta rata u Ukrajini.