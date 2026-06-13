Stravičan napad dogodio se u selu Goron Namaje u oblasti Maradun, u nigerijskoj državi Zamfara, gde su naoružani napadači ubili najmanje 17 seljaka dok su radili na svojim njivama.

Prema navodima lokalnih zvaničnika i meštana, napad se dogodio u petak, a još 13 osoba je ranjeno i prebačeno u bolnicu.

– Poljoprivrednici su radili na svojoj zemlji kada su banditi iznenada napali i ubili 17 ljudi – rekao je stanovnik Maraduna Šehu Musa za Asošijeted pres.

Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.

Predsednik lokalne samouprave Maraduna Sanusi Dosara ocenio je da je do krvoprolića došlo zbog odbijanja vlasti države Zamfara da pregovaraju sa naoružanim bandama koje godinama terorišu stanovništvo.

On je pozvao bezbednosne snage da unište uporište bandita u šumi Maradun, gde se, prema njegovim rečima, kriju pripadnici kriminalnih grupa.

Samo dan ranije, naoružani napadači oteli su 39 ljudi u selu Magamin Didi, takođe u oblasti Maradun, tokom pregovora o mogućem prekidu nasilja i otmica.

Severni delovi Nigerije već godinama suočavaju se sa talasom nasilja, otmica i napada na civile.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, hiljade ljudi izgubile su život u sukobima i napadima kriminalnih grupa, dok su milioni bili primorani da napuste svoje domove uprkos obećanjima predsednika Bole Tinubua da će uspostaviti bezbednost i zaustaviti krizu.