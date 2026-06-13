Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov boravi u Minsku 14. i 15. juna, gde će sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom i ministrom spoljnih poslova Maksimom Riženkovim razgovarati o nizu pitanja od strateškog značaja za dve zemlje.

Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, jedna od glavnih tema biće zajednički odgovor na sankcije i, kako navode, „pravnu agresiju kolektivnog Zapada“.

Pored toga, Moskva i Minsk nameravaju da razmatraju dalji razvoj bezbednosne arhitekture u Evroaziji i nastavak rada na konceptu multipolarnog sveta.

Posebna pažnja biće posvećena Saveznoj državi Rusije i Belorusije, odnosno procesu integracije dve zemlje i jačanju njenog međunarodnog položaja.

Prema navodima ruskog ministarstva, strane će razgovarati i o diplomatskoj podršci integracionim procesima, kao i o aktuelnim pitanjima bilateralne saradnje i međunarodnim temama.

Ministri spoljnih poslova dve zemlje baviće se i pripremama za zajednički sastanak kolegijuma ministarstava koji bi trebalo da bude održan u Belorusiji krajem godine.

Planirano je i potpisivanje Programa koordinisanih akcija u oblasti spoljne politike za period od 2027. do 2029. godine.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da se očekuje i usaglašavanje stavova o ključnim pitanjima u okviru evroazijskih integracionih organizacija, kao i koordinacija odnosa prema trećim državama.

Poseta Sergeja Lavrova Minsku dolazi u trenutku pojačanih geopolitičkih tenzija i nastavka sukoba između Rusije i Zapada, zbog čega se svaki susret Moskve i Minska pažljivo prati.