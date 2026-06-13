Nova odluka hrvatskog Veća za elektronske medije izazvala je burne reakcije, nakon što je zaključeno da Hrvatska radio-televizija nije prekršila zakon emitovanjem koncerta Marka Perkovića Tompsona, uključujući i izvođenje pesme „Bojna Čavoglave“ sa ustaškim pozdravom „Za dom spremni“.

Iako je zbog emitovanja koncerta sa zagrebačkog Hipodroma stiglo pet prijava građana, hrvatski regulator ocenio je da nema elemenata za primenu odredbi Zakona o elektronskim medijima koje zabranjuju podsticanje mržnje ili promociju totalitarnih ideologija.

Veće je svoju odluku obrazložilo pozivanjem na slobodu izražavanja i raniju sudsku praksu, navodeći da sporni sadržaj nije emitovan kao samostalna poruka, već kao sastavni deo javnog događaja.

Takva odluka izazvala je oštre kritike dela javnosti, ali i novih optužbi da hrvatske institucije godinama zatvaraju oči pred simbolima i porukama povezanim sa ustaškim pokretom.

Posebno je pažnju izazvala činjenica da je sporni pozdrav emitovan na javnom servisu, koji se finansira novcem građana, a da pritom regulator nije pronašao nikakvo kršenje zakona.

HRT je saopštio da je emitovao kupljeni snimak koncerta u celosti i u skladu sa pravilima javnog servisa. Program je pratilo oko 193.000 gledalaca, uz udeo gledanosti od 16,67 odsto.

Ipak, prema navodima korisničke službe HRT-a, nakon emitovanja pristiglo je više kritika nego pohvala gledalaca, a slučaj bi ponovo mogao da se nađe pred Programskim većem javnog servisa.

Pojedini političari i javne ličnosti ocenili su da emitovanje sadržaja sa ustaškim pozdravom na nacionalnoj televiziji ima ozbiljne političke implikacije i da predstavlja još jedan dokaz da se u Hrvatskoj nedovoljno jasno distanciraju od nasleđa NDH i ustaške ideologije.