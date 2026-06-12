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Ukrajinske snage napale su most u Armjansku na Krimu i uništile gotovo 50 ruskih kamiona sa municijom i gorivom.

Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert "Mađar" Brovdi tvrdi da bi Ukrajina uskoro mogla da izoluje Krim preuzimanjem potpune kontrole nad auto-putem Novorusija.

Kijev je potvrdio napad na rafineriju nafte Afipski u Krasnodarskoj Pokrajini u Rusiji.

U Konstantinovki se vode intenzivne ulične borbe; Rusija tvrdi da je zauzela istočni deo grada i stigla do njegovog severoistočnog predgrađa.

Dmitrij Medvedev izjavio je da Rusija ne namerava da uništava objekte kulturne baštine u Ukrajini i da ostaje "civilizovana država".

Nakon napada dronova na muzej u Sevastopolju, zgrada je pretrpela manju štetu, ali je unutrašnjost, uključujući panoramu "Odbrana Sevastopolja 1854-1855", gotovo uništena.

Prema ruskim tvrdnjama, prvi put u istoriji NATO-a borbeni avion Alijanse oborio je dron iznad teritorije jedne članice.

Rumunija traži dodatne bezbednosne garancije od Ukrajine i zahteva da mornarički dronovi budu programirani da se samounište pre ulaska u rumunske teritorijalne vode.

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Ukrajinci uništavaju Ruse

Ukrajinaje potvrdila napad u kojem je uništeno 50 vojnih vozila na mostu kod Armjanska, koji povezuje Krim pod ruskom kontrolom sa kopnenim delom Ukrajine, saopštio je Prvi samostalni jurišni puk "Da Vinči".

Prema navodima jedinice, most je posle udara potpuno onesposobljen za upotrebu, pa dodatni napadi nisu potrebni.

"Važna logistička ruta neprijatelja potpuno je paralizovana", saopštio je puk. Kako se navodi, pogođena vojna vozila prevozila su municiju i gorivo namenjene ruskim snagama u blizini grada Hulajpolje u Zaporoškoj oblasti.

Noćni napad na Kijev

U noći 12. juna, ruska vojska je pokrenula seriju vazdušnih napada na ukrajinsku infrastrukturu. Najznačajniji udar bio je na skladište nafte u Kijevskoj oblasti.

Nakon napada, u objektu je izbio veliki požar. Stub crnog dima dizao se u nebo, vidljiv kilometrima. Požar, koji je zahvatio površinu od 2.000 kvadratnih metara, ugašen je tek ujutru.

Ukrajinci izveli udar na 1.200 kilometara od granice

Ukrajinska vojska je navodno tokom noći 12. juna izvela napade dronovima na više ruskih regiona, gađajući nekoliko petrohemijskih postrojenja udaljenih i više od 1.200 kilometara od rusko-ukrajinske granice, preneli su ruski Telegram kanali.

Rusi izveli više od 40 napada na Dnjepropetrovsku oblast

Ruske snage su tokom dana izvele više od 40 napada širom tri okruga Dnjepropetrovske oblasti, pri čemu je povređeno 12 osoba.

Kako prenosi Ukrinform, ovu informaciju je na Telegramu objavio načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije Oleksandr Hanja.

Ukrajinske snage pogodile naftnu rafineriju Afipski

Ukrajinske snage pogodile su naftnu rafineriju Afipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti, postrojenje koje se koristi za proizvodnju bespilotnih pomorskih plovila u privremeno okupiranom Sevastopolju, kao i skladišta ruskih dronova i komandna mesta na okupiranim ukrajinskim teritorijama 10. juna i tokom noći između 10. i 11. juna.

Ruski napadi dronovima tokom noći u Ukrajini, jedna osoba poginula, tri ranjeno

U napadima ruskih dronova ubijena je jedna žena u severoistočnoj ukrajinskoj Sumskoj oblasti, teško povređena je druga, a ranene su tri osobe u južnom gradu Nikolajevu.

U Sumskoj oblasti, ruske snage su tokom noći pokrenule masovni napad dronom na civilnu infrastrukturu u zajednici Šostka, prema rečima Olega Grigorova, načelnika Sumske regionalne vojne uprave.

„Kao rezultat napada, poginula je 44-godišnja žena“, napisao je Grigorov na Telegramu.

Još jedna žena, 33 godine, zadobila je teške povrede.

Udar je izazvao velika razaranja i štetu na trospratnoj nestambenoj zgradi. Zvaničnici su rekli da se sve okolnosti i posledice napada još uvek razjašnjavaju.

Ima mrtvih u napadu na Sumsku oblast

Rusi su napali železničku infrastrukturu u Sumskoj, izveštava predsednik Upravnog odbora Ukrželeznice Aleksandar Percovski.

Rakete „Geran“ pogodile su stanicu, zgradu terminala, stub električne signalizacije i trafostanicu. Operator na jednoj od stanica je poginuo dok se kretao ka mobilnom skloništu.

Povređena je i službenica stanice; operisana je, ali njen život nije u opasnosti.

Prema podacima Sumske železničke stanice, preminula je imala 44 godine.

Rusi o povlačenju ukrajinskih vojnika iz Harkova

Borbena grupa iz 5. brigade Nacionalne garde Ukrajine minirala je posmrtne ostatke svojih saboraca i pobegla sa položaja istočno od Petro-Ivanovke u Harkovskoj oblasti, rekle su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.

„Borbena grupa iz 5. odvojene brigade Nacionalne garde Ukrajine pobegla je sa položaja istočno od Petro-Ivanovke, ostavljajući za sobom minirane posmrtne ostatke svojih saboraca“, javio je izvor agencije.

Jurišni avioni ruske grupe Sever vode intenzivne borbe u šumskim predelima u blizini sela Velikoburlukski u pravcu grada, dodao je on.

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