Ukrajini trenutno nedostaju tehničke mogućnosti da samostalno prati lansiranja ruske rakete Orešnik, ali je njena vojska i dalje upozorena na potencijalne pretnje, rekao je za RBC-Ukrajina Anton Zemljani, viši analitičar Ukrajinskog centra za bezbednost i saradnju (USCS).

Zašto Ukrajina ne može da prati Orešnik

Prema rečima analitičara, glavni problem je nedostatak sistema za detekciju sposobnih da prate balističke rakete na takvim visinama i dometima. Postojeći radari AN/MPQ-65 mogu da detektuju metu na udaljenosti od 160-180 kilometara i visini od 30-36 kilometara.

Pošto balistička raketa srednjeg dometa leti mnogo više, može se detektovati tek kada uđe u zonu pokrivanja radarskih stanica.

- Međutim, ovo je u suštini završni deo njenog leta - primetio je Zemljani.

Kako vojska saznaje o lansiranjima

Ukrajina blagovremeno dobija informacije o pripremama za lansiranje Orešnika i drugih balističkih raketa od zapadnih partnera putem njihovih obaveštajnih sistema.

- Ovo omogućava ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu da obavesti javnost i vojsku čak i pre nego što raketa uđe u vazdušni prostor zemlje ili pređe liniju fronta - objasnio je Zemljani.

Pored toga, ukrajinska ljudska obaveštajna služba deluje, tako da vojno i političko rukovodstvo unapred zna o planovima neprijatelja.

„Međutim, na tehničkom nivou, trenutno ne možemo da pratimo samu raketu“, dodao je stručnjak.

Kome verovati tokom uzbune za vazdušni napad

Zemljani je pozvao Ukrajince da se oslanjaju isključivo na zvanične izjave ukrajinskog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva, ukrajinskih vlasti i stranih partnera.

Praćenje Telegram kanala često pravi greške pogrešnim tumačenjem informacija koje dobijaju.

- U stvari, juče je ratno vazduhoplovstvo prijavilo pretnju balističkom raketom, a da nije navelo tip. Izgleda da su korišćeni neprijateljski balistički sistemi iz kompleksa S-400. Ali kanali za praćenje su odmah počeli da pišu o Orešniku - rekao je Zemljani, navodeći primer, prenosi RBC-Ukraine.

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